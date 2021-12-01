Uber Eats停運｜外賣員憂兩台獨大難改善待遇　加入雙開大軍自保

疫情下留在家中的市民變多，飲食模式也因此發生轉變，意外帶旺了本港外賣送餐行業，但數年過去，其中一間送餐平台Uber Eats在日前宣布，今年除夕夜時會停止在港運作，本地外賣平台從此變為由戶戶送、foodpanda「兩台獨大」，面對突然的轉變，兩位曾在戶戶送（Deliveroo）、foodpanda中工作的員工意見兩極，本港外賣行業的前景「有人歡喜有人愁」。



Uber Eats在2016年登陸香港，本地外賣平台被搶得先機的foodpanda、 戶戶送（Deliveroo）攻佔，據大數據分析平台Measurable AI分析三大外賣平台，Uber Eats在香港的市場佔有率為5% ，而戶戶送是44%，foodpanda則是51%。上月30日，Uber Eats發布聲明指，為港人服務五年後，將在除夕夜停止Uber Eats在香港的運作。香港的美食外送平台競爭激烈，如今Uber Eats退出市場，一眾本地外賣員對此有不同意見。

比較兩大外賣送餐平台員工薪金



「雙開」外送員： Uber Eats停運後外賣員可接更多訂單

香港大部份外送員都會同時擔任多於一間外送公司的員工，行內俗稱「雙開」或「三開」，KK早前曾參與foodpanda罷工行動，現時同時在foodpanda及戶戶送中擔任兼職步兵或單車手外送員。

面對Uber Eats宣布結業，KK坦言並不擔心會出現「兩台獨大」的情況，他認為會令更多餐廳在foodpanda及戶戶送登記，兩間外賣平台的訂單亦會隨之增多，變相令一眾外賣員可以接到更多訂單。至於Uber Eats旗下的外送員，KK表示亦不擔心他們會因公司停運而影響生計，因為本來Uber Eats的市佔率並不高，而且大部人都同時「雙開」，甚至「三開」，故相信Uber Eats員工亦能於其餘兩個外賣平台中獲取收入。

話雖如此，但KK對foodpanda公司的決策仍然感到喪氣，他形容foodpanda計算薪金的方法十分混亂，以「直線距離」計算送餐費，有時送餐時面前卻是一道牆或斜坡，外送員往往需要繞道而行或花費更多力氣，但送餐費則不會將這些阻礙計算在內，令一眾員工怨聲四起，上月更發起大型罷工行動，逼使公司改善外送員的待遇。

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KK表示，一般而言，步兵會接到1.5公里內的訂單，平均每張單可獲20至30元；單車手會做2.2公里內訂單，平均每張可獲40至45元；而電單車手則可接2.2至3公里的訂單，每張40至60 元，可謂「多勞多得」。

KK曾參與上月的大型罷工行動，但他卻有感資方無意解決現存問題，因此日前亦註冊成為戶戶送的員工，正式加入「雙開大軍」。對比兩間外送平台，KK認為戶戶送的客服較清晰，例如會讓外送員核對食物的確實數量，減少出錯的機會，可有效保障公司、餐廳及員工三方利益。

戶戶送外送員：越來越多人做 佢哋就更加唔會驚

Eric是另一名曾參與戶戶送（Deliveroo）罷工行動的外送員，擔任車手的他形容在香港爆發第二波疫情時，大部份外賣員平均每月可獲4至5萬元收入，在新制下Deliveroo卻以距離計薪，收入大不如前。他舉例指短途每張單可賺取約40至50元；長途則可獲得約80至90元。Eric表示，大部份接的單距範圍均在兩公里內，平均每張單外賣員可獲大約52元作送餐費。

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早前foodpanda罷工事件鬧得沸沸湯湯，Uber Eats又即將停止營運，整個外送食物行業陷入荒亂中，Eric亦對未來「兩台獨大」的情況表示擔憂，「依家兩台獨大，個市場越來越多人做，佢哋就更加唔會驚。」對於foodpanda外送員早前罷工一事，Eric表示，情況與當年戶戶送的罷工行動結果相若，差別在於foodpanda的資方願意公開交代事件，談判看似成功，但若細心留意，便會發現條文內容仍然空泛。

比較三間送餐平台，Eric認為Deliveroo的待遇較好，原因是大多公司派單時會先計算餐廳的製作食物的時間，令外賣員不用在餐廳門外苦苦等待，可把握時間「接多啲單」。

外送平台罷工行動一浪接一浪

香港外賣送餐行業曾經歷兩次大型罷工，首次是在2020年5月，有外送員因Deliveroo改制問題而發動罷工行動，當時約300人聚集在Deliveroo位於中環的辦公室大廈外，要求與資方見面。而另一間市佔率最高的foodpanda上月同樣引發罷工潮，原因與系統問題、最低服務費及待遇有關，勞資雙方經歷兩次共約14小時的談判，最終雙方形容已達成共識，結束罷工行動。