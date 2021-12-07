灣仔三塊逾百年歷史海軍界石被移走　保育團體促原址保留

在70年代或以前，界石用於勾劃本港土地界線，是見證香港城市發展的歷史印記。海軍界石同是歷史下的產物，現已由解放軍的界石取代，惟再也沒有海陸軍界石之分，意味著留下的海軍界石是僅存的歷史文物。近日有保育團體發現在律敦治醫院附近的海軍界石被工人移走，雖然在場工人聲稱會把界石保留，但團體仍然擔心界石的去向，希望能在原址保留。



在律敦治醫院附近被移走的是三GI5海軍界石均為IL86（IL指Inland Lot內地段，為作標示土地權之用），分別是AD13、AD32及AD33（AD為Admiralty Boundary)。據香港行跡所指該批海軍界⽯設置⽇期不詳，但界⽯早在1906年時於海軍地界圖出現，對比附近的設置於1910年的AD7 AD8，其刻字格式亦不相同，故相信這批界石早於1906年前已存在。

香港行跡指現時在本港發現約23枚海軍界石，海軍早期地段是以香港政府地段名稱，在1950年後便開始用AL作地段名稱。香港行跡Ebee解釋在二戰後，海軍界石逐漸由解放軍的界石（BL）取代，刻有AD的海軍界石變得更為罕有。海軍界石的存在有助記載昔日歷史，「以前嗰度有啲咩，有咩用途，都可以從個界石度搵得返啲資料對應」。

三塊界石均未有列入法定或暫定古蹟

但近日在Ebee再次到訪律敦治醫院時，卻意外發現工人因上址正在進行道路工程，把三塊海軍界石移走。經查問下，工人稱會把界石保留，惟未有透露界石的去向，令Ebee非常擔心。她提到，這次被移走的三塊界石均未有列入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」名單，即未能與「法定古蹟和暫定古蹟」、「由古物諮詢委員會評級的歷史築物及地點」及「香港具考古研究價值的地點」一起界定為「文物地點」，若不加以保護，界石有機會從此消失。

在律敦治醫院附近出現不同的海軍界石。（香港行跡提供圖片）

Ebee認為保育界石十分重要，「以往講保育，大家只會諗起保育一啲大型歷史建築，但界石作為歷史嘅載體，亦有佢哋嘅保留嘅價值」。Ebee希望涉事工程完成後，界石能在原址獲得保留，即使需要拆除及移走，當局亦應向公眾交代其去向及作出妥善保育。

香港01正就事件向地政署及古蹟辦查詢。