耗資6億元彩榮路體育館下周三啟用　提供室內緩跑徑、遊戲室設施

體育館設施長期供不應求，康文署今日（21日）宣布，耗資6億960萬港元的彩榮路體育館將於下周三起（29日）啟用。該體育館位於佐敦谷彩榮路58號彩福邨第三期，總面積約9380平方米，是康文署在觀塘區內第九個室內體育館，冀能為居民提供多樣化的康體設施。



根據《香港規劃標準與準則》建議，每5萬至6萬5千人應有一個體育館，包括羽毛球場、籃球場、壁球場、舞蹈室等；惟有指多區康體設施遠低於指引。康文署今日(21日)宣布，彩榮路體育館將於本月29日起投入服務，屆時設施將包括多用途主場（可用作兩個籃球場或兩個排球場或八個羽毛球場），場內設有約500個座位，另有乒乓球室、室內緩跑徑、兒童遊戲室及兩個活動室；而健身室則預計於2022年3月投入服務。

現時觀塘區內有振華道體育館、曉光街體育館、九龍灣體育館、藍田(南)體育館、牛頭角道體育館、瑞和街體育館、順利邨體育館、鯉魚門體育館共八個體育館，彩榮路體育館啟用後將成為第九個。據康文署指，市民可於本月23日起使用康體通在網上預訂彩榮路體育館的收費設施。如有查詢，可致電2721 5918與場地職員聯絡，或瀏覽康文署網頁（www.lcsd.gov.hk/tc/index.html）。