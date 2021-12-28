貝澳海岸濕地疑現違規私營區　環團憂影響生態平衡　促加強監管

本地遊成為市民近年代替出國旅行的好去處，惟政府因應疫情長期封鎖轄下營地，變相衍生私人營區。有環保團體發現貝澳近海灘的濕地位置的私人土地被用作營地，疑違反《海岸公園及海岸保護區規例》，在未經申請下改劃用地。環團指出，私人營地除帶來大量人群影響當地環境外，亦減少水牛的活動及覓食範圍，憂會影響生態平衡，故促政府加強監管，建議政府有限度重開公營營地，阻止違規營區發展。



環保團體守護大嶼聯盟表示，今月初看見網上流傳貝澳濕地出現大量露營帳幕的相片，遂於同月18日到現場視察，確定受影響地方為距離貝澳泳灘約500米的近岸濕地，當時上址已放置多個帳篷，不少市民正在露營。聯盟召集人謝世傑指經土地查冊後，獲悉該範圍的地段為私人機構持有，惟根據大嶼南的規劃法定圖則，該地帶亦屬於海岸保護區。因此懷疑有人違規改變土地用途，將相關濕地用作營運露營活動牟利。

環團批政府關營地但開放廁所做法矛盾

謝世傑稱明白市民因抗疫疲勞而想到郊外旅遊，但他認為人們在享受同時，更需要自律地保護大自然。尤其入秋後天氣乾爽，露營活動需求大增，過往曾在塘福海岸保護區及長沙上村發現違規露營活動，懷今次貝澳濕地私人用地，是有地主看準商機而偷偷提供紮營服務，「其實喺貝澳海灘左手邊就係康文嘅營地，都有五十幾個營位，但封咗，啲人就去晒右手邊嘅私人營地。」

謝世傑指出，康文署在附近的部分公用設施如廁所依舊開放，部分廁所兼提供沖身服務，認為僅關閉營地的做法矛盾。

水牛活動及覓食範圍受影響

謝世傑指貝澳濕地原本為水牛的棲息及覓食地，上址亦屬海岸保護區，現時卻被露營人士霸佔，令該處的草被受到破壞，水牛的活動空間及覓食範圍因而減少，長遠會影響濕地的生態平衡，批評政府「有規劃，無規管」，令違規私人營地頻出現。

他建議政府能有限度重開公營營地，例如提供限額讓市民報名及登記，以控制營地人數。同時亦要加強監管海岸保護區，避免違規私人營區的發展。

根據《海岸公園及海岸保護區規例》第 476 章，附屬法例 A的第14條（對燒烤及露營的管制）指，除非是根據和按照許可證或是在總監為燒烤或露營的目的而提供的地點，否則任何人不得在海岸公園或海岸保護區內燒烤或露營。另外，海岸保護區若用作度假營及帳幕營地須先向城市規劃委員會申請，可能在有附帶條件或無附帶條件下才獲准的用途。違例者一經定罪，最高可判處罰款25,000及監禁一年。