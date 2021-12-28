工聯會關注工傷意外死亡事故頻生　與勞工處處長會面提七大建議

近月發生多宗嚴重的工業意外，多個家庭痛失至親，當中赤鱲角工傷意外中有兩名工人僅戴口罩入沙井，最終疑吸入沼氣不治，令外界關注勞工安全。工聯會候任立法會議員今日（28日）聯同香港建造業總工會理事長黃平，會晤勞工處處長就防範工傷意外提出建議，促政府盡快加強監管、完善機制、優化安全程序及宣傳教育，並提高相關罰則。



吳秋北：3個月內約10人工作期間身故 情況不能接受

根據勞工處數字，2021年上半年共錄得4114宗工業意外傷亡個案，當中有13宗死亡。候任立法會議員吳秋北、工聯會榮譽會長林淑儀等今日與勞工處處長孫玉菡會面。吳秋北指，過去短短三個月內便有約10人死於工業意外，情況不能接受，認為處方應全面檢視監督巡查機制和相關法例，「唔能夠犧牲生命去承受」；又指罰款太輕，「生命無價，但就只用三萬元罰款嚟解決。」

候任立法會議員梁子穎則指，政府可考慮用科技提升工業安全，如透過視像實時監察，再對講模式提醒工人注意身邊潛在危機。

早前赤鱲角駿群路有2名男工人意外墮污水井，其後該兩名工人證實不治。（資料圖片/馮國良攝）

據工聯會指，處方態度正面積極，並表示會落實於明年推出「工傷僱員復康先導計劃」，為因工受傷，6個星期後仍未復工的工傷僱員提供私營門診復康治療服務，讓他們早日接受診治，以提高康復進度，以及為重新就業作好預備。工聯會又向政府提出七大建議，包括修訂職安健法例、提高罰則、檢視現時是否有判案過輕和量刑過低、加強對小型工程的巡查和監管、加強職安健宣傳教育等等。