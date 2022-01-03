天星碼頭巴士總站現「殺鴿陷阱」　野鴿遭繩網勒住羽翼失救

野鴿聚集天星碼頭一直是公眾關注議題，食環署早年曾加大力度洗地及掛上禁止餵鴿橫額，政府部門近日推出新招，在天星碼頭巴士總站的上蓋安裝綠網，惟有巿民發現有野鴿被困網內數天捱餓，召消防到場解困，最終有野鴿因身體被網纏住不斷掙扎疑遭勒死，有街坊擔心網底累積大量鳥糞，有播毒風險，亦有關注組織批評裝上綠網如同「殺雀陷阱」，要求仿效外國改用鳥舍減低野鴿繁殖量。



巴士站上蓋全覆蓋綠網防野鴿聚集

尖沙咀天星碼頭巴士總站一帶過往經常有人餵飼野鴿，結果引來野鴿在上址出沒，據關注雀鳥組織估計，單是九龍公園一帶便有多達近500隻野鴿聚居，鳥糞同時帶來衞生風險，巴士總站上蓋柱位近年曾加裝鳥刺，防止野鳥或野鴿飛近，但效果不彰，政府部門近日再於巴士站上蓋加裝綠色防鴿網，原意是防止野鴿聚集上蓋而帶來衞生隱患，惟有巿民在聖誕期間發現有野鴿竄入網內，受困捱餓多日，直至上月30日發現再有野鴿被繩網纏住雙翼，不斷掙扎，結果越纏越緊，巿民見狀立即致電通報消防及愛協。

據報案巿民表示，消防先到場為被繩網纏住的野鴿解困，惟發現牠毫無反應，稍後交由愛協處理，相信已被勒死。

網底長期累積鳥糞恐播毒

有天星碼頭擺檔的報檔小販表示，巴士總站上蓋的綠網大約於上月平安夜前凌晨時分加裝，至翌日清晨開檔才發現它的存在，數日後他目睹有野鴿受困網內，消防接報到場後拉闊網邊空隙，讓野鴿自由進出，目前不少野鴿如常棲息於巴士上蓋，脫落羽毛及拉下鳥糞更長期積累於網底無人清理，既不衞生也容易有傳播禽流感病毒的風險，認為做法不可取。

香港救援鳩鴿及雀鳥發言人Gian表示，經視察現場後發現巴士總站上蓋安裝的防鴿網出入口位不多，野鴿容易「識入唔識出」，有機會餓死，又或雙翼或腳部被尼龍繩網纏住，越掙扎纏得越緊，直至勒至斷氣身亡，猶如「死亡陷阱」。

有報檔小販指上蓋裝網長期累積更多鳥糞不獲清理，增加傳播禽流病毒的風險。(莫家文攝)

關注團體倡改用鴿舍

她又稱，要減低野鴿繁殖有很多方法，例如外國會在天橋底或野鴿聚居地點安裝鴿舍，面積只需兩個鞋盒的大小，然後定期到場收走鴿蛋換上假蛋，而漁護署近期推行野鴿避孕藥試驗計劃可擴展其他地區，才真正有效抑制繁殖量，強調野鴿生存權利應與其他流浪動物看齊，以絕育代替撲殺或其他不人道方法。

九巴發言人及漁護署，食環署回應並無安裝防鴿網，香港01正向負責保養巴士站上蓋的路政署查詢。

至於防治野鴿引致環境衞生滋擾的措施，食環署回應已進行一系列措施，包括派員加緊巡查及對餵飼野鳥致弄污公眾地方的人士採取執法行動；加強清洗及使用稀釋漂白水消毒有關地點；以及在上址懸掛警告橫額及派發宣傳單張，提醒市民不要在公眾地方餵飼野鳥致弄污公眾地方，否則可能會被檢控。另外潔淨服務承辦商每天會多次清掃上址，並安排水車及使用稀釋漂白水清洗消毒上址兩次。

根據記錄，自去年至今，食環署人員在天星碼頭一帶向餵飼野鳥致弄污公眾地方的人士共發出13張定額罰款通知書及提出3宗檢控，強調會繼續留意上址情況和採取適當行動，以保持環境衞生及街道清潔。