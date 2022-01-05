禁晚市堂食｜超市街市未現搶購潮　街市檔主稱「街坊生意」拒加價

Omicron殺入社區，特首林鄭月娥今日（5日）宣布食肆於周五（7日）起再禁晚市堂食，並收緊每枱人數限制。過往數次收緊防疫措施均引起市民到超市、街市的搶購潮，但《香港01》記者今日前往多區視察，暫時見到超市內的貨物仍然充足。有街坊檔主則指，雖然過往經驗確實會多了客人「入貨」，但自規定需「安心出行」後，客人數目已大幅減少，對明天之後的生意也不敢太過樂觀。



荃灣區一間超市傍晚的食材及日用品仍然貨源充足。（呂諾君攝）

政府今日下午宣布再度收緊措施，記者前往荃灣及深水埗多間超市，見到雖然擠滿不少買餸的市民，但大部分食材、日用品仍然貨源充足，白米和即食麵的貨架亦見擺滿貨。有職員表示，現階段仍店內仍只是正常補貨，未有特別增加存貨。

在荃灣街市，則疑因受爆渠及「安心出行」的影響，人潮較為疏落。有檔主透露，該處自上月底起爆渠，地面十分濕滑影響生意。而經營菜檔的史先生則指，雖然上一次禁堂食確有「多返兩成客」，惟今次並沒打算多入貨，「對手做得幾多得幾多，賣晒就算。」他又稱不會加價，「唔會乘機搶錢，做街坊生意」。

不少荃灣街市的檔主透露，「安心出行」對他們的生意影響大，不敢貿然加價。（呂諾君攝）

檔主稱「安心出行」影響更大

售賣本地有機菜的孫小姐表示，現時仍未見到「禁堂食」對街市生意的影響，但指疫情嚴峻時，因封關內地菜源運不到來，她的本地菜「日日清」，但她指，自政府規定需掃「安心出行」才可進入街市後，便很少客人前來。孫小姐又指，現階段會「睇定啲先」，「冇理由拎晒啲菜嚟又冇人買。」

一名不願透露姓名的肉檔檔主同樣對「安心出行」安排感不滿，「要安心出行冇人嚟，益咗街邊檔，政府封殺我哋！」他又表示，預計明天會有多少人前來購買糧食，但斷言「一定唔會入定貨」，也不期望能提高價錢，「已經咁艱難仲話加價？」