報告揭市民閱讀習慣改變　兒童書成暢銷榜大類　旅遊書30位不入

疫情下市民留在家中的機會大增，閱讀習慣亦似乎有所改變。有書局指出，去年有超過14萬種圖書錄得銷售記錄，包括於去年引進的約3萬種新書品，認為和書展成功舉辦有關，又指本地首30名暢銷圖書總榜大多為兒童書類，小朋友學前書籍種類更大幅上升。



疫情下市民留在家中的機會大增，閱讀習慣亦似乎有所改變。（曾鳳婷攝）

2021香港閱讀報告結果由三聯書局、中華書局、書局、商務印書館，以及文化購物平台「一本」整合去年1月至12月的紙本圖書銷售及引用2018至2020年數據得出。在引進本年出版新書品種比例方面，去年仍然是以繁體及簡體中文書籍為主，當中台灣佔49%；香港及中國內地各佔16%，而英文書則佔19%。

去年暢銷圖書總榜首三十位中，大多為兒童書類，簡珏綸指，雖然中英兒童書類未能維持去年的銷售，但在學前書種類卻錄得上升，顯示不少家長重視孩子學前教育。（曾鳳婷攝）

採購本地新書品種有雙位數升幅

報告結果顯示，採購本地新書品種有雙位數升幅。聯合新零售（香港）有限公司企劃部副總經理簡珏綸認為，結果反映出本地出版逐步復甦， 特別是今年成功舉辦香港書展，增加出版社出書意願。而在去年暢銷圖書總榜首三十位中，大多為兒童書類，簡珏綸指，雖然中英兒童書類未能維持去年的銷售，但在學前書種類卻錄得上升，顯示不少家長重視孩子學前教育。

BL耽美小說及串流平台劇集改篇小說上榜

報告亦指出，現時除兒童書款受歡迎外，另外七大類上榜書款包括心靈勵志、職場倦怠、生死教育、飲食料理、保健養生、流行讀物（歷史、BL耽美小說、串流平台劇集改篇小說）及經典英文讀物，而過往比較熱門的旅遊書在疫下便未有上榜。簡珏綸指，2020年心靈勵志類也成熱門書類，相信與大眾希望認識自己更多有關，而疫下一些關心自身健康的書也錄得上升。

在網絡書店方面，聯合新零售（香港）有限公司電商部營運總監莫逸風指，2020年「一本」錄得爆炸性增長，但隨去年疫情回穩，銷售也放緩。對於有人認為網絡書店或會取代實體書店，他則認為兩者是相輔相成，能應對不同客群。他以團體客人為例，他們普遍需要購買多本單⼀種類的書，在興趣班或工作坊上使月，而網絡書店則能幫助他們快速購買大量同類型書本。