歷史閱讀計劃初中生獲獎　楊潤雄勉多讀：成為對國家有承擔新一代

港府已將中史科列為初中的獨立必修科目，教育局局長楊潤雄今(13日)於「初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2021」頒獎禮致辭時表示，教育局近年致力優化歷史教育，他又勉勵學生閱讀歷史人物的嘉言懿行或探究歷史事件的不同面貌，以便見賢思齊，學習前人良好的品德和高尚情操，培養優良的德行，「並成為對國家有承擔、愛護香港和放眼世界的新一代。」

他於社交平台又提到，青少年研習歷史，可以理解國家民族的發展，亦可以史為鏡，展望和開創未來。獎勵計劃連續第三年舉行，今屆反應最為熱烈，有逾超過1.35萬名學生參與，其中67位學生表現優異，獲頒「優異獎」。



楊潤雄提到，青少年研習歷史，可以理解國家民族的發展，亦可以史為鏡，展望和開創未來。(政府新聞處圖片)

教育局局長楊潤雄今日為「初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2021」頒獎禮主禮，頒發獎項予得獎學生，並勉勵學生從閱讀中發掘研習歷史的樂趣，以及從中培養高尚的品德情操。

獎勵計劃由教育局和香港大學電子學習發展實驗室合辦。楊潤雄在港大陸佑堂舉行的典禮致辭時表示，教育局近年致力優化歷史教育，包括落實中國歷史在初中成為獨立必修科、於初中推行中國歷史科及歷史科的修訂課程、舉辦不同類型的教師專業培訓活動、製作及推出多元化的學與教資源等，以支援教師推展歷史科的學與教。

他勉勵學生透過閱讀歷史人物的嘉言懿行或探究歷史事件的不同面貌，做到見賢思齊，學習前人良好的品德和高尚情操，培養優良的德行，並成為對國家有承擔、愛護香港和放眼世界的新一代。

教育局局長楊潤雄（右一）在「初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2021」頒獎禮中頒獎予得獎者，又勉勵同學多研習歷史。(政府新聞處圖片)

楊潤雄同日晚上於社交平台發帖時則提到，青少年研習歷史，「可以理解國家民族的發展，亦可以史為鏡，展望和開創未來。」

「初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2021」今年已是連續第三年舉行，學生需透過電子互動平台，閱讀涵蓋不同主題、歷史時期的篇章及回答問題。本年度計劃於四月至七月舉行，共有143所中學報名、超過13 500名學生參與，人數為三屆之最。本屆共有67位學生表現優異，獲頒「優異獎」，另有10隊學生小組共28位學生獲頒發「創意獎」，以作鼓勵，獎勵計劃的得獎名單，稍後上載至教育局網頁。