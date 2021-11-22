漂書節｜三日放漂逾1.2萬本書　現役港隊女運動員分享閱讀心得

青年廣場「漂書節2021」於本月5日至7日在Y劇場舉行，一連三天的漂書活動共吸引逾千人參與，放漂書本超過1.2萬本。除了大型漂書活動外，活動更邀請了三名香港現役運動員向公大眾分享閱讀樂趣。



一連三天的青年廣場「漂書節2021」已於11月5日至7日順利舉行，漂書活動共吸引超過1,000人參與，放漂書本超過1.2萬本。（青年廣場提供圖片）

今年青年廣場「漂書節2021」繼續讓參加者可以「放一本，拾一本」的方式「放漂」及「收存」喜愛的書本，並以「讓書想漂流，傳遞正能量」為主題，向大眾傳遞正能量。今年主辦單位更邀請了香港女子劍擊運動員江旻憓、連翊希及香港滑浪風帆運動員陳晞文，向大眾分享運動員的心路歷程及閱讀心得，並與參加者互動，向青年人推介好書，推廣正向思維。

「微笑劍后」江旻憓在台上忘我地分享她最愛的書籍《哈利波特》，讓台下的觀眾均感受到她對閱讀的熱情。（青年廣場提供圖片）

「微笑劍后」江旻憓最愛《哈利波特》

「微笑劍后」江旻憓在台上忘我地分享她最愛的書籍《哈利波特》，讓台下的觀眾均感受到她對閱讀的熱情。另一名「重劍美女」連翊希亦向參與人士分享了她獨有的減壓心得，以及向大眾推介於人生感到迷失時，帶領她走出低谷的《松浦彌太郎之100個基本》，她分享書中其中一個法則 「八勝七敗的美學」，表示勝負並不重要，最重要的是保持一個正確的心態。而香港滑浪風帆運動員陳晞文則分享閱讀如何幫助調節自己的情緒，重建自信走出低潮，陳晞文亦在台上親自放漂她推介的書本《在森崎書店的日子》給幸運兒。

此外，青年廣場「漂書節2021」亦舉辦了四場手作工作坊，包括「手工書套織布工作坊」、「環保玻璃馬賽克燈工作坊」、「閱讀繪本創作工作坊」及「紙影燈製作工作坊」，每場工作坊的參加者均用心創作獨一無二的製成品。參加者高先生形容，青年廣場「漂書節2021」是一個既環保又有意義的活動，「手作工作坊亦很好玩和有趣，完成後更有很大的滿足感」。

「漂書節」是由青年廣場主辦的年度重點活動，目的是提供平台讓青年人以書本作文化交流，培養青年人的閱讀習慣。自2011年起開始舉辦「漂書節」至今，一直深受各書迷歡迎，累積放漂書簡已超過10萬本。「漂書」除了可賦予書本另一新生命，讓它覓得一個好人家外，更可避免掉棄書本，實踐環保重用的理念，青年廣場希望藉着每年舉辦「漂書節」，繼續推廣環保閱讀文化之餘，提升青年對閱讀的興趣。為了讓更多公眾能參與活動，除一連三天的漂書活動外，青年廣場將於11月22日至30日期間在Y展覽平台設「漂書閱讀區」，精心挑選一系列小說及兒童書放漂，鼓勵更多人參與漂書活動。