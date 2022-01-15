疫下動物機構艱辛營運　籌款及領養率大減：上月僅2隻獲領養

新冠肺炎疫情持續逾兩年，Omicron變種病毒最近仍在多區爆發，社會各界都受影響，貓貓狗狗也不例外。動物組織平日營運不易，疫情下更被逼暫停探訪服務或取消領養日，領養率和捐款都見下跌。有機構表示，中心獲領養的狗隻由過去每月30隻，到上月只得兩隻，惟接收回來狗隻卻沒有減少；他們又認為，考慮到經濟前景未明，欲領養的人士也難免因此卻步。



疫情收入不穩 領養人卻步

保護動物慈善協會（LAP）義工Yvonne指，過往領養中心會開放予公眾入內，現時則要關閉、需要預約才能到來，領養日也由原來的每周一次，到疫情初期減少至每月一次，現時已完全取消。她指，領養率在疫情下固然大受影響，「大家都有啲擔心，可能收入唔穩定，心情又唔係咁好，講到要領養寵物就想考慮清楚啲，或者係放埋一邊先咁。」

Yvonne表示，疫情下考慮到經濟前景未明，欲領養的人士也難免因此卻步。（資料圖片／呂諾君攝）

Yvonne表示，有些主人在疫情前表示有意領養，但到後來都因各種原因放棄了，而同類例子不少；她又指，本來中心靠向主人收取領養費用，用作照顧中心狗隻的獸醫費等等，但近月卻減少到只得單位數的領養數字，營運費用大幅減少，但以新界東北為例，香港仍然有不少流浪動物。Yvonne坦言，現時也沒有特別的應對方法，畢竟人力有限，只能多在社交媒體上宣傳訊息。

第三年無法舉辦慈善籌款活動

救狗之家（Hong Kong Dog Rescue）義工Eva則指，雖然在第五波疫情下，他們「寧願做多啲措施」，都仍有繼續舉行領養日和如常開放兩個領養中心，領養方面尚靠不受影響，但捐款方面卻是大有減少，例如今年已是第三年不能舉辦慈善步行籌款活動。Eva透露，該活動每年目標是籌得100萬元，相當於中心五個月的獸醫費，現時只能加倍努力，如舉辦售賣賀年利是封等希望仍有善長捐款。