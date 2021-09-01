屯門龍鼓灘「社區狗」被捕捉驅趕　關注組：其實啲狗先係原居民

流浪狗在社區中十分常見，人類應如何和牠們和平相處？屯門龍鼓灘一向有不少「社區狗」居住，但有指因近期該處曾有狗隻咬傷人，有遊人通報漁護署前來捕捉；而附近燒烤場也有職員拿木棍驅趕狗隻。據「龍鼓灘貓狗關注組」表示，平日有在該處替狗隻進行絕育，亦曾向燒烤場解釋趕狗只會造成惡性循環，又強調該處的流浪狗平日不會主動接近或攻擊人。該燒烤場則在網上表示，驅趕流浪狗到沙灘另一邊或山頭，只是為了避免流浪狗弄傷遊人而最終被人道毀滅，又強調絕無打狗。



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屯門龍鼓灘是看日落的勝地之一，但有指近兩年來遊人給流浪狗咬傷的次數見有增加。「龍鼓灘海邊BBQ」日前在Facebook上指，近年處理有傷口的個案大約一至兩個月就有一次，遊人多致電999召救護車，而每次意外發生數日後，都會有漁農處車輛到來捉流浪狗。該燒烤場指，了解到漁護署捉狗後的殘酷現實，所以職員都不會通知漁護署，而是選擇在有小朋友於沙灘時，職員驅趕狗隻到另一邊，避免狗隻弄傷遊人而被人道毀滅；又指在今年7月起主動聯絡流浪狗關注組，協助誘捕、絕育、放回（TNR），希望適當控制流浪狗的數目。

據「龍鼓灘貓狗關注組」義工安采妮表示，早前確有收到燒烤場的求助，雙方開設了whatsapp群組聯絡，她認為燒烤場很配合她們的工作，但不同意驅趕狗隻的做法，「會令啲狗覺得大家都係係衰人，一有人行埋去啲狗就會第一時間保護自己。」她表示，平日有餵飼山上狗隻，認為牠們不會主動攻擊，而驅趕的方式只會造成惡性循環；表示會繼續勸說，同時加強宣傳，貼多些標語叫遊人不要接觸流浪狗。

安采妮又指，關注組由四名女子自發組成，以她們觀察，龍鼓灘一帶山上有至少3、40隻流浪狗居住，而平日抬籠上山為狗隻進行TNR時，難度高之餘也有一定危險。她希望市民多包容流浪狗，「希望大家諗返，其實啲狗先係原居民，我哋霸左佢哋地方，反而仲要掉轉頭話佢哋阻住我哋？就算唔鍾意啲狗咪當睇佢哋唔到囉。」她呼籲大家「可以不愛但不要傷害」，不要騷擾狗隻亦不要叫漁護署捉狗，目前有四隻來自龍鼓灘山頭的狗狗正等待領養，有意的人士可經Facebook專頁聯絡關注組。