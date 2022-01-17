研究指逾七成半青年具創意思維　惟六成半受訪者不嘗試無把握職業

疫情衝擊下，各行各業近年面對急劇變化，青少年在選擇職業時也會受到影響。突破機構進行一項「青少年創意實踐與職業發展研究」，發現大部分青少年具創意思維，但當中僅六成半在職業發展無把握下不會嘗試，惟愈能夠實踐創意的人，愈認為自己有較大可能發展理想職業。研究亦發現，青少年若有同伴一起嘗試及實踐創意，有助培育他們的「創意實踐力」。



突破機構表示，是次研究以街頭問卷形式，在港九新界訪問10至29歲青少年，成功收回1,016份問卷，受訪男女平均年齡19.9歲，近六成為全職學生。

研究發現，逾七成半青少年具創意思維，例如88.3%受訪者對未經驗過的事物感興趣，78.6%受訪者面對從未試過的事會敢於踏出第一步，但65%受訪者表示，即使對職業有初步想法，若無把握便不會嘗試，反映青少年即使對職業有創新想法，但不易實踐出來。

與他人一起實踐創意成效更佳

此外，僅四成半受訪者認為，自己有較大可能發展理想職業。「創意實踐力」是指青少年就創新意念想出具體做法，即使面對困難仍有信心克服及實踐，研究顯示，青少年具有創意同時，愈具備「創意實踐力」，愈有信心能夠發展理想職業。研究亦發現，青少年若與他人一起嘗試實踐想法，愈有高創意實踐力，可見培育青少年創意實踐力的關鍵，是與別人共同實踐創意的經驗。

68.3%受訪者會因顧慮新興行業有風險，而選擇前途穩定的職業，研究發現，青少年的創意實踐力愈高，愈願意冒險嘗試新興行業，甚至為行業注入創新想法，創意實踐力高的青少年，更能夠適應高風險環境，亦為工作帶來更多創新，甚至參與創造新興行業。

突破機構研究幹事林俊杰認為，是次研究發現，除了強調創新想法，在培育青少年創意時更需要實踐力，長遠影響他們如何面對充滿挑戰的環境下發展職業。由於青少年的學習壓力往往令他們缺乏空間創新，社會亦未必容許他們嘗試別人眼中「不設實際」的想法，故實踐創意需要練習，亦需要學習如何將想法化為行動。