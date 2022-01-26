疫下基層手停口停　逾4成人收入減少　學者：將清零成本轉嫁市民

新一波疫情下，各項防疫措施再度收緊，不少基層市民面對手停口停的困境。致力改善基層市民生活的民間團體「基層願景」今日（26日）舉行《基層市民生活狀況調查》發佈會，指政府在防疫上的清零取向，令基層收入大受影響，如停工、減薪、被放無薪假等屢見不鮮，調查發現有近4成受訪者表示收入減少，建議政府應調高最低工資及提供失業援助金。另有學者表示，政府需要因應疫情，為市民作出一定的收入保障，否則變相將抗疫成本轉嫁在基層市民身上。



「基層願景」在2022年1月就基層市民生活狀況進行調查，收集了1,418份有效問卷，調查發現即使2021年疫情轉趨穩定，但有近4成受訪者表示收入減少，幅度介乎$2,001至$3,000（21.7%）。有近五成受訪住戶表示，只有一位家庭成員現時有工作，大多婦女因要留家照顧子女，無法幫補家計，部份基層行業深受社會不穩定性影響，一人在職者家庭較易出現手停口停狀況。此外，學童留家時間延長亦導致食物開支上升，近8成受訪家庭表示每月食物開支有增無減。

「基層願景」在2022年1月就基層市民生活狀況進行調查，收集了1,418份有效問卷，調查發現即使2021年疫情轉趨穩定，但有近4成受訪者表示收入減少。（黎倩婷攝）

小孩留家時間增加 家庭開支上升

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初表示，往年經濟看似復甦了不少，但是次發表的調查卻發現形勢並不樂觀。歐陽達初表示，有兩個趨勢預料會在今年維持，首先是學生因停課留在家中的時間增加，家長需購買額外資源滿足小朋友需要，同時部分家長會犧牲工作機會。此外，打工仔凍薪及減薪的情況會持續下去。

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初（右）表示，尊重政府在防疫措施上採取「清零」的手段，但既然政府決定清零取向，亦應採取相應措施，避免對市民造成負面影響。（黎倩婷攝）

歐陽達初表示，尊重政府在防疫措施上採取「清零」的手段，但既然政府決定清零取向，亦應採取相應措施，避免對市民造成負面影響，例如隔離及強檢措施令市民失去工資、工時及工作機會，政府便應作出一定的收入保障，否則變相將抗疫成本轉嫁在基層市民身上，盼望未來的財政預算案中，政府會積極介入處理相關問題。

餐飲業夫婦被逼停工、放無薪假

現時在劏房居住的Amy從事餐飲業，由於近日晚市禁堂食，開工的日數銳減。Amy日薪500元一天，一星期工作五天可賺2,500元，但現時每星期只能工作數小時，預料只可獲得約300元的收入。

Amy與同樣從事餐飲業的丈夫育有兩個分別3歲及8歲的小朋友，丈夫在短短一月間放近4至5天無薪假，估計整體家庭收入因抗疫措施減少三分之一。另外，學校停課令Amy需要抽出更多時間留在家中照顧他們，食物開支也大幅增加，她指以前在學校用餐較便宜，現時買餸平均每月花費3,000元。她坦言目前需節衣縮食，「一年一次過年，都想買多啲嘢畀小朋友，但𠵱家收入少咗，都唔敢使大。」盼望政府能在疫下幫補基層小市民。

團體建議調高最低工資 提供失業援助金

基層願景成員李芝融表示，現時的扶貧政策未完善，令不少基層家庭未能受惠，他指最低工資自2020年凍結至今，調查發現有超過一半市民認為應調高至$55.1或以上，令基層可以得到基本而有尊嚴的生活；他又表示，最新推出的第五輪「防疫抗疫基金」，基層再次無法受惠，促請政府盡快制定短期失業援助政策。此外，歐陽達初以提供個人失業援助金為例，建議政府應發放六個月的援助金，而金額不應低於工資中位數的一半。

團體又指，為照料一人在職家庭的需要，建議政府應按子女人數向家庭發放現金津貼及兒童膳食津貼，同時增撥社區看顧服務資源，鼓勵家庭照顧者出外工作增加收入。