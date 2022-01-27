巴士迷注意｜九巴16架電動單層巴新春後登場　彌敦道閃「電光綠」

政府銳意於2050年前達致車輛零排放，近年多間巴士公司都積極引入電動巴士，九巴宣布16架新一代比亞迪B12A約電動單層巴士，將於農曆新年後投入服務，預料在彌敦道及觀塘道等繁忙路段，都會見到這批「電光綠」的單層電巴的蹤影。



1小時40分鐘充足電 比以往快兩小時

九巴曾試多款電動巴士及超級電容巴士，並於2016年曾引入14架比亞迪K9R單層電動巴士，由環境保護署資助，但曾出現電池電量未能應付路線營運需求的問題。九巴指，新款的B12A電巴，比K9R巴士重量減少4%，載客量為81人多出16%，並且可以在1小時40分鐘完成充電，行駛約200公里，充電速度比以往快兩小時。

16架電動單層巴士均漆上青綠色，並配以紅色「KMB」文字，九巴稱有關顏色為「電光綠」，寓意九巴車隊邁向電動化的綠色新時代。車隊預計農曆新年後投入服務，會行走彌敦道及觀塘道等繁忙路段。

九巴擬建的屯門電巴車廠樓高11層（九巴向規劃處提交的文件）

九巴指出，新車的「電池管理系統」可以監察電池效能及狀態，配上水冷系統可有效管理電池溫度，延長電池壽命及提升效能。為節省維修成本，新車亦引入「輪邊驅動系統」，即把摩打安裝在車輪內，直接令巴士前行，提升傳動效率，更可釋放更多車廂空間。

為配合更多電動巴士投入服務，中電建議九巴率先在九龍灣及荔枝角的車廠，以現有的電力容量，設置快速充電設施，有關規劃及安裝由中電負責技術支援，而九巴的充電數據，如充電時間和用電模式等，為九巴未來電動化提出方案。

預計年底逾80部電動巴士投入服務 擬屯門和大埔建電動巴士多層車廠

九巴亦已訂購52部雙層電動巴士，預計今年年底有逾80部電動巴士投入服務，並計劃在屯門和大埔，興建兩座電動巴士多層車廠，料可提供850個快速充電巴士泊位。