曱甴屋｜單位完成裝修獲店舖贈家俬　區議員感激義工：港人好有愛

早前富亨邨一個已出售的公屋單位，因獨居戶主不注重衞生問題而滋生大量蟑螂蟲蟻，每次進行大清潔時均會在走廊形成恐怖「曱屍路」，問題困擾該幢大廈超過十年，事件引起全城關注。有滅蟲公司曾義務上門大清潔，屋內曱甴屍遍佈四周，更有曱甴爬上消毒工人身上。兩個月後，區議員表示該單位已完成翻新工程，被蟲侵蝕的窿罅亦已填補好，更有傢俬店負責人贈送全新家俬，整個單位趕及在年廿八前煥然一新。



大埔區議員何偉霖一直跟進富亨邨曱甴屋個案，早前有滅蟲公司義務上門進行大清潔，惟因單位內衞生情況太惡劣，需進行多次清理，至去年12月時，該單位已幾乎清空，亦不再曱甴遍地。何偉霖今日（28日）透露涉事單位的近況，他形容滅蟲公司兩個月來多次義務滅蟲，食環署職員亦上門協助清理，一班有心義工亦默默付出，幫助單位翻新及油油，被蟲侵蝕的窿罅已填補好。他感激當中曾協助戶主的社工、社署職員、醫療人員及街坊，更提到有傢俬店老闆娘贈送全新家俬，令單位煥然一新，照片中的單位明亮潔淨，一塵不染，何偉霖更向戶主家人送上賀年揮春。

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呼籲大眾多關心獨居長者

「唔講你真係唔知呢度曾經發生過咩事，見到真係好感動」。何偉霖透露，新年將至，今日趁新年前上門協助安裝家俬及電器，他再次感激一眾師傅趕工，「希望戶主同妹妹一家人以後可以幸福美滿，平安健康！」他形容，有親人的陪伴是一種幸福，呼籲大眾要多關心身邊的獨居長者，發揮守望相助的精神，「佢哋無親無故，更加需要大家嘅關愛！」他透露戶主目前正接受治療，得悉家中已完成翻新，答應日後不會再亂撿垃圾回家，妹妹一家也表示會更密頻上門探望戶主。

他笑言曱甴屋事件中，曾聽到不少冷言冷語，「有啲人話一個月後就會故態復萌」、「有啲人又話做嚟嘥氣睇你好得幾耐」，他慨嘆這些人「永遠得個講字」。而這次幫助獨居長者大清潔單位的經歷，也令他感到十分感動，「記得第一次推門入去，簡直係不堪入目，𠵱家終於似返間屋，覺得好感觸！香港人好有愛心，曱甴屋事件一報出嚟，大家一呼百應，主動話想幫手，我想同大家講，只要多人幫手，就有可能會有改變」。