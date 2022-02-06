IT狗｜男B拜會東邪書室屬法定古蹟　123年來保存大量清朝建築構件

ViuTV大熱劇集《IT狗》日前已大結局，劇中演員除了大放笑彈，取景拍攝場地亦成為熱話，其中「男B」與「女B」拜會黑客「東邪」的廟宇，便是位於元朗八鄉上村的法定古蹟植桂書室。據推動本地文化深度遊的機構《活現香港》表示，植桂書室多年來鮮有大型改動，大部分建材及裝飾仍能保留清代傳統書室的原汁原味。



人氣劇集《IT狗》中「男B」與「女B」拜會黑客「東邪」的廟宇，便是位於元朗八鄉上村的法定古蹟植桂書室。（電視畫面）

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劇集《IT狗》講述一個被裁的銀行職員與一班友好熱血創業的故事，主角阿信（凌文龍飾）的好友「男B」Billy（陳湛文飾）與「女B」Billie（余逸思飾）曾到訪劇中東涌一廟宇，拜訪黑客「東邪」（李靖筠飾），引起網民熱議該廟宇的真身。原來該廟宇並非位於東涌，而是位於八鄉的植桂書室。

植桂書室建於1899年，由聚居於八鄉的黎氏族人黎金泰所建，屬香港典型的中國傳統書室。書室獨特之處是採用「兩進一天井」設計，屬清朝傳統的建築設計，由於在建成後一直未有翻新或改函，書室保存了大量原有的建築構件，例如建築物內外的精美木刻、屋脊和山牆上生動的灰塑，以及栩栩如生的壁畫。書室至1930年代改成祭祖用途，並曾於第二次世界大戰時停辦，戰後重開並易名為「永興學校」，為學生提供現代教育。書室後來改作幼稚園，早年已停辦，現時書室是村民舉行會議和傳統儀式的場所。

2007年5月，書室被列為香港三級歷史建築，同年6月，書室獲升級為香港法定古蹟。（網上圖片）

2007年5月，書室被列為香港三級歷史建築，同年6月，書室獲升級為香港法定古蹟。由於書室日久失修，古蹟辦曾展開修復工程，並於2010年底竣工。現時除周二及指定假日外，每日均會開放予市民參觀。

第十四集「無國界Programmer」George去世後一幕，都是於植桂書室內部實景拍攝。（電視畫面）

據推動本地文化深度遊的機構《活現香港》表示，於《IT狗》第八集中，「男B」與「東邪」以遊戲卡打賭，換取安全測試的場口，以及第十四集「無國界Programmer」George去世後一幕，均是於植桂書室內部實景拍攝。更有眼利網民指出，《竊聽風雲3》亦曾於植桂書室取景拍攝。