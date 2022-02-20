378個利是封公眾收集點開放至下月2日　料可回收700萬個重用

綠領行動已連續13年舉辦「利是封回收重用大行動」，至今合共回收超過6,300萬個利是封。根據綠領行動早年調查所得，港人一年可產生3.2億個利是封，相等於伐樹16,300棵。今年回收行動於2月10日起至3月2日舉行，378個公眾回收點遍佈全港，綠領行動估計今年可收集到700萬個利是封。



今年參與「利是封回收重用大行動」的企業及機構達92間，回收點達378個，包括50間莎莎化妝品門市，以及蜆殼旗下全線41個油站，收集日期由即日起至3月2日。

今年計劃繼續受疫情影響，有不少參與機構因應疫情變化，改變了營業模式及時間，亦因在家工作政策而臨時未能參與，以致農曆新年前新生利是封的派發數量減少，由派發點由去年的150個大減至今年僅50個。而綠領行動以往邀請中小學協助派發新生利是封，同樣受疫情暫停面授課堂影響，無法如期進行，只能依靠各區開設39場街站，連同其餘的合作機構合共派出的「新生利是封」超過337萬個，以平均每個利是封$1.5售價推算，合共節省逾500萬元。

今年回收行動於2月10日起至3月2日舉行，378個公眾回收點遍佈全港，綠領行動估計今年可收集到700萬個利是封。（綠領行動圖片）

疫情肆虐兩年，去年該會仍回收到逾560萬個利是封，較前年增加57%，綠領行動預計今年回收量可達到700萬個。綠領行動提醒市民，部分利是封並不適合回收重用，包括具有生肖、年份、姓氏或名字等，還有較難在下一年重用的個性化設計，或附有自動黏貼封口、封身寫有上字、有釘或釘痕，以及有摺痕的舊利是封，均不適宜放入收集箱。

綠領行動表示，該會一直有留意市面上利是封設計及派發的情況，今年發現普遍商場仍有以消費指定金額鼓勵市民換領全新利是封，經抽查44間商場發現，當日27%仍然採用生肖圖案作設計，減低明年可重用的機會，呼籲企業印製利是封時，應考慮在設計上不加入年份、生肖、姓氏或任何可表達該年份之圖案或文字，方便市民重用。此外，亦應選用用紙較少及設計簡單的利是封，減少耗用紙張，也不應該使用自動黏貼封口的一次性利是封，改為使用環保插口式設計的利是封，並鼓勵企業使用FSC或100%再造紙印刷利是封。

連續七年參加計畫的香港蜆殼有限公司（Shell）響應綠領行動的環保利是封約章呼籲，在印製利是封數量上，2019年較2018年大幅減少66%，其後每年也比往年減少13至18%印製量，合共減少印製利是封接近100,000個。Shell更於前年大幅縮小利是封尺寸，減少接近一半紙張消耗，今年更首次沒有採用燙金、燙銀的利是封印刷，令利是封萬一不能被重用的情況之下，提高其被回收的機會。香港蜆殼有限公司零售業務總經理梁淑敏表示，鼓勵各位市民與Shell一同支持利是封回收重用大行動，未來會在營運及客戶產品兩方面減碳。

綠領行動總幹事何漢威認為，利是封回收重用發展至今，除了為環保帶來好處，亦為企業及市民節省金錢。雖然今年仍然受到疫情影響，但仍預計收集到700萬個利是封，並呼籲市民回收利是封時，要注意個人衛生。