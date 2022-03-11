疫下內地停回收　發泡膠箱圍城　本地創科研發快速溶解新技術

昨日（10日）葵涌七號貨櫃碼頭一批放在路邊的發泡膠箱起火，大量濃煙席捲半空；而因疫情嚴峻，發泡膠回收出口內地已告中斷，全港各區出現膠箱圍城的困境。工聯會立法會議員鄧家彪、郭偉強，與睿智環保科技高級業務經理蘇穎珊今天（11日）舉行記者會，要求政府支持及擴大應用本地創科成果，以進行大規模發泡膠回收，化解發泡膠圍城危機。



因疫情嚴峻，發泡膠回收出口內地已告中斷，全港各區出現膠箱圍城的境況。（鄧家彪提供圖片）

本地創科公司新研發 發泡膠分解成液體

根據環保署2019年的數字，現時香港每日有多達89公噸的發泡膠廢物被送往堆填區，因高昂成本，市場上近乎無人願接手發泡膠回收工作，惟受疫情影響，內地擔心發泡膠箱帶病毒，因此禁止中港司機將曾在香港使用的發泡膠箱運返內地回收，亦不可運返內地供港菜場再次盛載蔬菜返港，令大量以往可重複使用的膠箱頓成垃圾，而發泡膠箱滯留各區街市，亦掀起各界關注。

睿智環保科技高級業務經理蘇穎珊表示，公司研發出快速溶解發泡膠成液體的新技術，且已獲得專利，惟有關技術未有在本地大規模應用。蘇指，該技術能全天候極速降解發泡膠 (EPS) ，並循環再造成純度達99.8% 的塑膠原材料聚苯乙烯 (PS) 。有別於傳統塑料回收，該技術配備隔濾和淨化裝置，能省卻預先清潔發泡膠廢物的工序以提升回收效率。而針對發泡膠重量輕體積大的特性，公司設有發泡膠回收處理車，能走遍香港18區即場處理發泡膠廢物，以降低運輸成本及進一步提升回收成效。

內地拒回收 加重本地堆填區負擔

立法會議員鄧家彪指出，過往本地的發泡膠箱都會運回內地重用或回收，惟在疫下內地中斷入口發泡膠，在缺乏回收出路下，發泡膠箱最終送往堆填區、加重堆填區壓力。他認為，現在本地已有科創公司研發出新專利技術提升發泡膠效率，政府應支持及擴大應用本地創科成果，進行大規模本地發泡膠回收及處理，並減少出口發泡膠至內地；又指長遠而言，本港更可向大灣區輸出有關技術，共同協作回收及處理發泡膠。

立法會議員郭偉強則指，2019年發泡膠堆填區棄置量約3.2萬公噸，約45%為餐具，疫情下食肆禁晚上堂食，外賣增加，加上衞生憂慮市民回收意欲減低，估計2020年及2021年發泡膠堆填區棄置量會多於2019年。他又指，流動處理車能有效回收多處堆積的發泡膠，但實際操作上仍面對困難，例如停車地點需要提供電源，或發泡膠堆積處(例如路邊行人路)沒有合適的停車地點等，建議政府可提供便利配套，以支持流動處理車運作。

+ 1

鼓勵私人屋苑及街市提供合適回收配套

工聯會社區幹事李嘉恒亦表示，發泡膠難以自然分解，過往發泡膠廢物在運輸過程中均出現洩漏，最終落入大海，對海洋生態造成影響，而新的專利技術能做到就地回收及處理，廣泛應用更能減少發泡膠廢物的運輸、減少洩漏。李續指，去年政府曾就立法規管即棄塑膠餐具進行公眾諮詢，當中包括發泡膠餐具。政府同時應加快立法進程，從源頭減少發泡膠廢物。

工聯會建議，政府應制定政策以促進本地回收發泡膠，以減低本地堆填區壓力及減少依賴出口內地，以及統籌將發泡膠箱集中放置在合適的政府地方，如廢物轉運站，並於該地利用新技術進行回收及處理，並同時鼓勵私人屋苑及街市提供合適配套進行發泡膠回收。