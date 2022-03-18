億京申放寬九展高限重建為3幢商廈　平台設展覽廳　ViuTV要遷台？

九龍灣國際展貿中心不時舉行大型演唱會，亦是電視台ViuTV錄影廠的所在地，億京發展去年以105億元收購九龍灣國際展貿中心，並宣布會重建成甲級商業大廈。

城規會近日接獲九展重建為三幢商廈的申請，並要求放寬高度限制40米，以發展成「現代化的標誌性商業／辦公樓」，但會保留逾1.1萬平方米作「工業展覽館」，多用途展覽廳將位於平台層，暫未知重建發展會否進一步縮窄本地表演發展，ViuTV亦可能會迎來遷台危機。



平台層保留為工業展覽及商業零售

城規會文件顯示，申請人要求放寬九展地皮的高度限制，由主水平基準以上100米，放寬至140米。擬議發展包括兩幢相連分別為24至26層高辦公室組成，和一幢26層高辦公樓，全部均設有一層避難層，三幢商業大廈的平台層，將會作為作為工業展覽及商業零售，亦會有一層平台花園，以及兩層地庫停車場和機電設施。

文件指，重建後，地積比率維持在7.4倍，亦即總樓面面積為164,872平方米，當中辦公室和商業／零售分別佔132,437平方米和21,150平方米，工業展覽館則佔11,285平方米，亦即佔整個項目約6.8%。

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根據設計大綱，多用途展覽廳（multi-purpose hall/ trademark hall）位於第二和第三幢大樓中間的平台，至少佔據該大廈的兩層。

申請人認為，擬議發展保留展覽／與貿易有關用途，完全符合現時「工業展覽館及商業發展」地帶的規劃意向及兼容周圍土地用途，又強調九展重建後，能配合啟德發展計劃和九龍灣商貿區及活化整個九龍，將九展變身為「現代化的標誌性商業／辦公樓」。

另外，申請人又表示，重建計劃能為行人從啟德市中心至啟德發展區海濱地區提供直接和持續的連接和聯繫，並提供舒適的步行環境加強行人連通性，形容是以最大限度地提供綠化和增加通透性。

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加路連山道地皮申建三幢商業大廈

另外，銅鑼灣加路連山道、毗連南華會和新區域法院的地皮亦申請發展成三幢商業大廈，地盤面積為14,802平方米，將會以地積比6.89倍發展，並設有5層地庫。

擬議項目包括，在5層地庫設小巴停車處和停車場，首兩座大樓高24層，第三座則只有16層高。第三座地下和低層將設有社福設施，包括地區康健中心、幼兒中心和長者日間護理中心各一間。

首兩座的地庫一層至五樓將會作為商業用途，而五樓部分地方會劃作演藝和文化設施，惟申請人指，要在五樓劃出空間作演藝文化設施，須當局將總樓面面積限制由原因的10萬平方米，放寬2%至10.2萬平方米。

另外，擬議項目的二樓將會設置城市公園及橫跨地盤各大樓的景觀天橋，該天橋更會延伸到接駁利園六期的天橋。文件表示，城市公園、景觀天橋、地面的走廊和近古樹名木的範圍，會為擬議項目提供共6,000平方米公眾休憩用地。