疫情｜後事諮詢急增三倍　東華三院設熱線為喪親家庭提供支援

本港疫情嚴峻，除了醫療界人士，後事辦理程序亦受影響，殯儀業界正面對巨大壓力。為針對近日受疫情影響的臨終人士、其家人及喪親家庭的需要，東華三院近日特別推出「後事程序及喪親情緒支援熱線」，為喪親人士提供線上及線下的後事諮詢及情緒支援服務，盼可以幫助受疫情影響的喪親家庭。



東華三院早在2009年成立「圓滿人生服務」，為市民提供一站式的生死教育、殯儀諮詢及善別輔導，並於2012年時設立「伴我同行」喪親者支援服務，每年為近300宗個案提供免費殯儀諮詢、陪伴辦理後事、落實殯儀計劃及情緒支援等服務，以緩減親人離世所帶來的悲傷情緒和壓力。

查詢者因隔離未能親自處理親人後事感歉疚

在第五波疫情以來，東華三院發現「伴我同行」喪親者支援服務，接獲相關查詢增加三倍，來電諮詢的時間亦較以往長，當中九成半的個案與疫情相關，例如逝世親人為確診者。東華三院稱，喪親者悲傷之餘，不少查詢者因隔離未能親自處理親人後事，而感到徬徨無助和歉疚；亦有人對摯親後事之執行亦感到疑慮，查詢者之中亦不乏社福界同工，例如院舍職員，反映出大眾在時下因未能掌握最新資訊而深受困擾。

在第五波疫情以來，東華三院發現「伴我同行」喪親者支援服務，接獲相關查詢增加三倍，來電諮詢的時間亦較以往長，當中九成半的個案與疫情相關，例如逝世親人為確診者。（東華三院圖片）

東華三院有見及此，為針對近日受疫情影響的臨終人士、其家人及喪親家庭的需要，在「圓滿人生服務」下特別推出「後事程序及喪親情緒支援熱線」，為喪親人士提供線上及線下的後事諮詢及情緒支援服務。

支援熱線糅合輔導技巧、殯儀諮詢及介入支援服務，除了為喪親家屬提供專業的後事知識之外，亦照顧其情緒及生活需要，盼為社區上有需要的人士提供及時協助。

「後事程序及喪親情緒支援熱線」服務特色：



1. 由具備喪親情緒支援及後事知識的註冊社工及資深職員於服務時段解答後事相關查詢，包括解釋殯儀流程、簡介後事手續及提示注意事項；



2. 傾聽新近喪親人士的感受，提供即時情緒支援；



3. 跟進個案，提供電話支援，關心家屬情緒、後事辦理進度及解答個別疑問；



4. 為有需要的喪親者進行評估、介入及轉介：

• 介入──為有哀傷情緒輔導需要及複雜個案，提供視像哀傷支援及工作坊；

• 轉介──為個案轉介至殯葬經濟援助及社區支援服務等；



5. 設有全天侯Whatsapp 線上支援，提供最新後事資訊及基本喪親支援資源，回應社區人士查詢。



東華三院「後事程序及喪親情緒支援熱線」

電話號碼：2884 2033

服務時間：星期一至六 09:00-18:00

Whatsapp線上支援：wa.link/z2s1io

