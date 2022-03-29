火炭巿集疫市加租兩成　25%租戶或離場　管理公司：加幅不過分

第五波疫情持續，經濟向下，但位於沙田火炭的開心市集商戶卻被告知逆市加租兩成。有受影響店主指，若加租幅度不減將無力經營下去。當局區議員周曉嵐得悉消息後，便發起聯署反對，至今收到逾300名居民參與，預計在加租後將會有至少5間租戶結業離場。管理公司回應對加租幅度持開放態度，歡迎商戶個別向租務同事商量，亦可以因應情況再作調整，不希望商戶找第三方介入處理。



位於火炭銀禧花園的銀禧開心市集，由置富產業信托擁有，於2012年起外判給明富市集管理有限公司管理。街市目前大約有20個檔位正在經營，全為民生商鋪，大部份檔戶租約同於今年6月底完結。（曾鳳婷攝）

商戶被告知只有兩星期時間考慮是否續約

位於火炭銀禧花園的銀禧開心市集，由置富產業信托擁有，於2012年起外判給明富市集管理有限公司管理。街市目前大約有20個檔位正在經營，全為民生商鋪，包括菜檔、生果檔、肉檔、熟食檔等店舖，大部份檔戶租約同於今年6月底完結。他們均在本月中接獲通知，管理公司將會在新約加租兩成，租戶需要月底前回覆，並向他們聲稱因大業主加租，自己也要交租給他，故加租是不得已做法。

租戶透露管理公司給予的意向書中僅有接受或在完約交還舖位的選擇，令他們有感沒有再商討的空間，亦有租戶指若最終加租兩成，將會因無力負擔而選擇離場。

菜檔檔主：上年加完今年又加租

其中一個菜檔檔主黃小姐對於管理公司在逆市下加租的做法感到不解，指店舖租金已由從前約起初4萬加至5萬多元，去年亦遭逆市加租約一成。她表示，在疫情影響下，街市的人流大不如前，菜檔亦需要縮減人手，由以往的3人到現時只有1名伙記。黃小姐認為在月中才告知加租，要在月底回覆的安排過急，形容做法尤如迫遷，並沒有給予足夠時間作考慮。「意向書等如唔接受加租就迫走，我覺得佢加到盡，已經連續2年加租」。

咖啡店主：疫情衝擊生意 食材成本漲但無法加價

在街市內經營「橙．皮咖啡」店主Wendy在去年年初接手店舖，第五波疫情期間更有員工不幸確診，店舖需要停業10天，加上店內大部分的產品來自外地，原料成本激增3成，但咖啡店仍要維持舊有定價。「我哋都係做街坊生意，唔可以話加價就加」。

Wendy表示，自己也是附近老街坊，曾見證以往的暗黑濕滑街市，沒有街坊願意踏進，之後轉變為現時光猛潔淨模樣，擔憂加租會引起店舖相繼離場，變回以前局面。對於管理公司願意就租金加幅再作討論，Wendy希望先凍租一年，讓店舖在疫情回氣，追回疫情影響下損失。「明白大家都要生活，但起碼畀我哋捱過咗呢段疫情先，等個市好返少少，都唔介意加返少少租」。

區議員：加租令至少5間店舖離場

沙田區議員周曉嵐則表示在得悉商戶將會被加租2成後，便發起聯署，集合逾300名居民的意見轉交至管理公司，表達街坊聲音。周曉嵐指，現時情況僵持，仍未知管理公司下一步會怎樣處理。他認為兩成的租金加幅較高，未能顧及店舖的實際情況：「佢哋可以點去填補20％加幅？其實管理可以做好啲，𠵱家咁唔太理想」。

若加幅未有調整，周曉嵐預計將會有至少5間店舖會在完約後離場，而街市大多是小本經營，主要做街坊生意。一些民生店舖離場或會造成附近市民的不便，讓他們減少選擇。從街市的角度出發亦會使其變得冷清，對居民的吸引力下降，不利長遠發展。

沙田區議員周曉嵐則表示在得悉商戶將會被加租兩成後，便發起聯署，並把逾300名居民的意見轉交至管理公司，旨助協助表達街坊聲音。若加幅未有調整，周曉嵐預計將會有至少5間店舖會在完約後離場。（呂諾君攝）

街坊憂街坊加租後物價會上升

居民張小姐指出，屋苑附近只有這一個街市，種類亦算多。若街市加租，令部分店舖離場，將會影響他們的日常生活。「如果𠵱度無得買就要出沙田第一城或者駿洋邨個頭，不過點都要坐車出去。買餸通常都一袋二袋，要坐車出去唔太方便囉，加上區內都多老人家，比較唔方便」。她又認為加租勢必令街市物價上升，變相將費用轉嫁至街坊身上。

黃小姐同樣認為街市加租會令她們少一個買餸的地方。「𠵱度有得買最好，會方便啲。疫情下都唔想行得太遠，樓下買餸感覺安全啲。」她指日後如店舖真的離場，會選擇跨區買餸：「如果唔係就只可以喺百佳、惠康度買，變相令財團繼續獨大，但佢哋啲嘢又唔算平」。

管理公司：加幅不算過份

明富市集管理有限公司負責人林先生回覆查詢時指，街市檔位租約每兩年續約，而在2020年適逢當時情況曾進行凍租，並向個別商戶提供租金減免安排。對於有商戶指在去年獲加租，林先生澄清指公司僅按當時合約去做，而合約中亦有明確相關安排。

林先生指，在新一輪租約加租2成安排屬經濟社會做法，又表示和大業主的合約中，他們需要定期作加租安排。對於有商戶對加幅有意見，林先生則表示對加租幅度持開放態度，歡迎個別商戶向租務同事商量，亦可以因應情況再作調整。「商戶有咩條件、要求或者困難可以同我哋租務同事傾，佢會喺管理處Stand by。」林先生又不認同商戶找傳媒或區議員等第三方介入做法：「唔會因為咁而特別處理同開先例，我哋可以自行處理」。

明富市集管理有限公司負責人林先生回覆查詢時指，街市的租約會在兩年續約，而在2020年適逢當時情況曾進行凍租，並向個別商戶提供租金減免安排。對於有商戶指在去年獲加租，林先生澄清指公司僅按當時合約去做，而合約中亦有列明相關安排。（曾鳳婷攝）

在新一輪租約加租二成的安排屬經濟社會下的做法，又表示和大業主的合約中，他們需要定期作加租安排。對於有商戶對加幅有意見，林先生則表示對加租幅度持開放態度，歡迎商戶個別向租務同事商量，亦可以因應情況再作調整。（曾鳳婷攝）

大業主：無意介入商業協議

對於有商戶反映只有兩星期便要回覆是否續約的安排過於急促，林先生則認為提供考慮時間充足：「佢哋知自己生意額幾多，評估到自己接唔接收個加幅。喺經濟社會下，唔得就唔好做，做得就做，係一個好簡單嘅道理」。林先生重申加租不算過分，市民疫下普遍會買餸回家煮飯，帶旺街市部分店舖如凍肉、菜檔及魚檔等，惟理解部分店舖生意的確未如理想，故願意和個別商戶再作討論，調整租金。

置富產業信託回覆指，與明富管理公司之租約已於早年訂立，租金亦根據當年租約釐定，業主現時沒有改變既定租金水平。公司不清楚明富管理公司與其租戶之租約內容，亦無意介入他們之間之商業協商。