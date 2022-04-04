團體促重啟兒童健康調查　擴大消費券範圍至兒童購買身心發展服務

兒童健康狀況一向備受社會關注，衞生署曾於09年公布《兒童健康調查》，當中提供多項香港兒童健康數據，為政府制定政策打下堅實基礎，惟10多年過去，至今未再見有新一輪調查。民社服務中心早前曾收集基層家長意見，發現有逾八成家長認為現時健康或營養評估的費用昂貴、逾七成則認為現時的學生健康服務未能為家長提供營養指引及知識。中心促請政府重啟兒童健康調查，利用數據及現有資源發揮最大效果。



民社服務中心建議，應重啟並將調查正名為《兒童身心健康調查》，正視兒童身心健康。(民社服務中心提供圖片)

82.3%基層家長只能承擔300元以下健康評估

民社服務中心在2021年12月至2022年3月進行問卷調查，收集102位基層家長對兒童健康調查的意見。調查結果顯示，超過八成（81.4%）的家認為現時健康或營養評估的費用昂貴，八成（82.3%）受訪家長只能承擔300元以下的評估服務費用。就現時免費的學童保健服務，超過七成（71.6%）家長認為現時的學生健康服務未能為家長提供營養指引及知識。

此外，有九成受訪者同意或非常同意，至少每五年進行一次兒童健康調查，反映家長對議題的關注。而今年初民社服務中心與香港社區營養師合作的「基層兒童營養情況」研究報告指出，在社區自發服務介入前，兒童營養不均衡，反映政策和服務介入的重要性。

民社服務中心與一批基層家長合作，成立了「關注兒童身心健康工作組」，共同為兒童議題發聲。研究小組認為，兒童健康調查可提供數據，為制定政策及不同服務介入方向。小組認為，10多年前的報告在今天未必有很大參考價值，因此希望政府能重啟調查，為香港的下一代提供更多支援。

兒童健康狀況一向備受香港家長關注。（資料圖片）

街坊：有服務冇人用、有人冇服務用

有參與小組的街坊認爲，缺乏實質數據，令現時「有服務冇人用、有人冇服務用」。成員期望重啟兒童健康調查，可以令政府獲得寶貴數據，以有限資源發揮最大效果。

成員建議，應重啟並將調查正名為《兒童身心健康調查》，正視兒童身心健康；並應將居住環境列入影響兒童身心發展的因素之一，給予研究比重。此外，成員認為近年不少學童因精神健康問題自尋短見，調查應評估兒童的風險因素（risk factor）情況，並至少每5年進行一次兒童健康調查。至於兒童營養開支及日常生活所需亦為家庭的主要開支，故此成員亦認為，現時的消費券計劃應擴展至兒童，金額參考現時兒童綜援資助金額的兩倍、約為6000至7000元，以補貼現時兒童發展所需的開支。