消費券｜南豐紗廠推獎賞回贈現金券　醫護憑員工證可獲50元餐飲券

疫情下醫護人員一直緊守崗位，在最前線進行抗疫工作。適逢新一輪消費券將於明日（7日）發放，南豐紗廠除了同步推出消費券獎賞外，亦不忘答謝醫護人員的辛勞，向他們提供餐飲券。市民在商場內消費滿指定金額，便可獲得現金券。在復活節期間紗廠遊踪活動更回歸，市民若消費500港元以上，憑即日消費單據，即可免費獲贈由本地人氣插畫家Isabel Tong插畫人物眼袋女孩的小物袋。



南豐紗廠表示，為響應新一輪消費券計劃，南豐紗廠將推出消費券獎賞，凡消費滿指定金額，便可獲得150元現金券。此外，為答謝抗疫第一線的醫護人員，醫護人員凡出示醫管局員工證，即可獲贈50元餐飲券1張。

復活節期間，紗廠遊踪活動亦會回歸。紗廠遊踪與人氣插畫師Isabel Tong合作，帶來「眼袋女孩紗廠遊踪」，以插畫人物眼袋女孩帶領大家遊紗廠。在活動進行期間，消費港幣500元或以上，憑即日消費單據，便可換取一個眼袋女孩紗廠遊踪小物袋。此外，南豐紗廠將捐出於紗廠耕地種植的農作物，預計在8月舉辦本地農產品工作坊，讓換領消費券優惠的顧客免費報名參加，而農作物產品則會送給基層家庭，為他們「加餸」。