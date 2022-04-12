屯赤浩和街草地現垃圾山　網民批遊人：放埋一堆就叫盡責任

新冠肺炎疫情持續多時，巿民出現抗疫疲勞，周末較偏僻的景點都有市民「報復式」出遊。其中屯赤隧道對開浩和街近年被譽為「香港邁阿密」的打卡熱點，由於交通不便，大多數人都是駕車前往。不過近日相繼有網民拍到，遊人遊玩過，在浩和街草地上遺下大量垃圾，雖然有清潔工人不定時專程前往清理，但就令人質疑，他們為何不將垃圾帶回車上，返回市區才作棄置。



日前有網民拍得，周末過後浩和街草地出現小型垃圾山。（Facebook「香港人露營分享谷」圖片）

隧道通車後吸引大量遊人到訪

自前年屯赤隧道通車，屯門望后石浩和街一帶便成為熱點，其沿海堤壩被指有如沖繩，大草地亦有「椰林樹影」，而限聚令、封灘令之下，不少「抗疫疲勞」的市民爭相前往野餐、放狗、帶小朋友遊玩。然而日前有網民拍得，周末過後該處出現小型垃圾山，一袋袋垃圾被人棄置在草地上，當中有膠樽、蛋糕盒、外賣袋、薯片袋等等；而原本綠油油的草地，亦懷疑開始出現光禿。

「山野不留痕」的概念提倡多時，惟至今仍不時有人發現露營、行山等戶外活動過後有大量垃圾。對於今次浩和街事件，有網民批評遊人自欺欺人，將垃圾「放埋一堆就叫盡自己責任」，同時亦指出前往該處的人多有駕車，質疑他們有空間帶來大帳幕、野餐用品，為何就不能帶走垃圾。

屯赤隧道附近的浩和街，近年成為有「香港邁阿密」之稱的打卡熱點。（「青山散步」Facebook圖片）

清潔工額外花時間乘車前往清潔

Facebook專頁「青山散步」版主發文指，早前曾在該處遇到清潔工人，對方指是要專程乘搭公司車前來清潔，但並非每天前來。專頁又指，近日不少人一窩蜂前往下城門乾涸水塘，惟發生意外後便需圍封，認為如果遊人再不自律，浩和街亦終有日會被圍封，屆時大家可以前往休憩的景點只會愈來愈少。