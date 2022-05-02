母親節｜來貨價上升　花墟花店訂單少　店主：料銷情較情人節差

下周日（8日）便是母親節，今日（2日）花墟花店外放滿母親節熱門的花種，供市民選購。有店主透露，今年即使已開始派發消費券，但買花查詢及訂單均比往年少，客人普遍以問價為主，亦傾向格價後才決定購入，有別以往爽快落單的做法，故不太看好母親節的市道。有花店東主亦指出，疫情令來貨價及運費大幅上升，增加花店入貨成本，故店舖未有因應節日調整價格。



下周日便是母親節，今日適逢假期，旺角花墟亦見人流，各間花店放滿各種母親節熱門花種如玫瑰及康乃馨等。現場所見，不少市民進入花店問價，但未見即時訂購或直接購入花束。

雅致花店負責人黎先生表示，目前所接到的訂單不多，普遍的客人只查詢花價。他解釋，因母親節大熱花種如玫瑰及康乃馨的花期只限一周，客人習慣在節日前幾天才直接到店舖選購。黎先生續指，以往在節日前夕，客人較為爽快直接購入，惟在疫情下，他們會傾向先到不同花店格價，最後才決定購入；亦有部分客人因應疫情，不想外出，改為網上問價。

黎先生提到，主要訂購母親節花束的客人都是女性，「通常係女仔買嚟送畀阿媽，男仔多數都係食餐飯算」，現時店舖所接到的訂單以自取及送到酒店為主。他亦有因應節日推出優惠，他坦言不看好母親節花店市道，「之前情人節跌三四成，估計母親節會再差啲」。

花店東主劉小姐則表示以平常心看待市道。她指，因還有一星期才到母親節，故暫時未有接到大量訂單，「成個市都好靜」。劉小姐透露在疫下，鮮花來貨價及運費大幅上升，增加花店入貨成本，故今次節日未有特別減價，「啲價都係同平時差唔多」。