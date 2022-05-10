教育中心創辦人疫下提供另類「義補」　盼拉近貧富學生「起跑線」

第五波疫情期間，政府曾宣佈「提早放暑假」，突如其來的假期令一眾家長及學童無所適從。有教育中心創辦人善用疫情下的假期，與一眾本港及海外導師，籌備多個科目的網上義補課程，為超過160名基層及滯留在內地的學童，進行三星期的義補，為復課做好準備。



90後教育中心創辦人岑芷蕊（Chloe）畢業於美國柏克萊加州大學，主修藝術歷史，其後回港開辦教育中心，主要教導小學生。（受訪者提供圖片）

90後教育中心創辦人岑芷蕊（Chloe）畢業於美國柏克萊加州大學，主修藝術歷史，其後回港開辦教育中心，主要教導小學生。創業前，岑芷蕊多以上門補習形式授課，見證貧富學生的「起跑線」。她透露，曾有一位K2學生，每日各種科目均有不同家庭教師協助，他的英語程度甚至比一般小二學生好，但她亦教導過一些學生，家中沒有穩定的上網設備，「家長曾經深夜致電，表示自己的上網線被老鼠咬爛，明早未能上網課。」

這些經歷令岑芷蕊思考教育的真諦，她坦言創業並非以商業考慮為先，故在教育中心開業時，便與九龍城居民聯會合作，為20名基層學童進行8星期的英文義教，其間雖有家長表示希望可以報讀收費課程，她亦一一回絕，「不想令人覺得做義教的最後目的都是為了賺錢。」

逾160名基層學童受惠

疫情持續兩年多，不少學生的學習進度均受影響，「有些五年級的同學，其實連三年級的知識也不懂，因此希望透過義補幫助基層學生追回進度。」岑芷蕊遂與香港心橋會合作，與一眾在本港及海外的導師發起三星期的義補，受惠對象超過160名基層及滯留在內地的學童。她表示，從萌生意念到落實計劃，僅僅用了兩星期便完成，「大家從零開始，一起設計課程、教材及報名，有賴一眾志同道合的本地及海外朋友，義教計劃才得以順利舉行。」

邀「星級導師」任教不同科目

義補課程包括英文、數學、體適能、創意發展及藝術歷史等，非常多元化，她希望讓基層學生可以學習主科以外的不同知識，更邀請「星級導師」加入，例如由曾擔任Facebook華埠小商業支援計劃製作總監及於電視台和新媒體工作數年的導師，任教創意發展課、由奧運級游泳教練任教體適能，亦有矽谷IT人及美國持牌言語治療師任教其他科目，「特別感恩一眾義務星級導師不辭勞苦，有時工作至凌晨3時，不分晝夜地備課，用心地為基層學生義教。」岑芷蕊說。

義補計劃歷時三星期，經香港心橋會協助招募，共有來自18區及因疫情滯留內地的學生參與。岑芷蕊形容學童參與課堂反應踴躍，例如在她教導的藝術鑑賞課堂，學生對抽象畫的理解令她印象深刻，「課程希望以藝術作品作切入點，提升同學的觀察力及想像力。同學鑑想抽象畫時，用心觀察畫中的事物，對畫中的人是男或女、人或動物也議論紛紛。」

岑芷蕊表示，學生認真上課以及家長一句「多謝」，已足夠成為她繼續堅持的動力。即使現時已開學，他們亦繼續替這群學生義務解答功課，延續善心，她希望未來可籌辦一個青少年發展服務機構，接觸更多社區內的基層學生，繼續努力將貧苦學生的「起跑線」與其他學童拉近。