社福界首推NFT連結現實　參與志雲飯局、黑暗中夜宴

市面上很多NFT局限於炒賣層面，但有社福機構想到透過NFT鼓勵大眾參與更多共融活動。黑暗中對話（香港）基金會推出香港社福界首個NFT企劃，並與前財政司司長曾俊華合作推出特別版NFT，NFT擁有者可獲得特別優待如與名人見面的機會，參與「志雲暗中飯局」、暗中夜宴及藝術工作坊等，藉以宣揚多元共融理念。



黑暗中對話（香港）基金會是次企劃將推出6000枚NFT，分三批發售。(受訪者提供)

推NFT講述多元人士真實故事

黑暗中對話（香港）基金會是次企劃將推出6000枚NFT，分三批發售。創作靈感源自不同殘疾人士（下稱多元人才）的真實故事，例如導盲犬Nana和主人的日常、視障人士登山、視障人士跑馬拉松、聾人粵劇表演及他們的職業等。

其中NFT主角Didog，設計概念源自2012年由美國移民到港的導盲犬Nana及視障人士Inti故事。她們一起相伴10年，Nana就像Inti的眼睛，帶主人避開障礙物、過馬路、外出、跑步等。當時，香港沒有導盲犬服務，大眾對導盲犬了解不多，她們逛街或乘車時多次遭受拒絕，但Inti和Nana沒有灰心，更身體力行在不同學校及各場合講解，教導大眾視障人士及導盲犬的知識。基金會同時與Choi Yeah將共同推出50枚限量版NFT，Didog加入Choi Yeah元素，例如鬍鬚、煲呔、眼鏡、並加入白內障眼疾等效果。

曾俊華早前推出NFT「Choi Yeah」



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共融理念融入與連結現實和虛擬世界

基金會推出的NFT劃分為珍珠級、寶石級及鑽石級，價錢約港幣500元至30,000元不等。NFT擁有者自動成為共融宇宙的會員，獲得專屬禮遇，例如會員活動及投票權、黑暗及無聲體驗館優惠、更有機會獲得暗中夜宴及音樂會等門票。此外，基金會更設計不同活動及名人見面會，例如「志雲暗中飯局」、共融運動及藝術工作坊等，讓多元人才與名人、大眾互相交流。

黑暗中對話（香港）基金會行政總裁朱月如女士致辭時表示，基金會賦予這批NFT自用價值及感人故事，並透過NFT自身優勢，為共融宇宙建立完善的會員制度及社群，將多元人才和大眾連結，把共融理念融入，連結現實和虛擬世界。