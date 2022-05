新世界推「愛互送」平台　捐出7000張飯券　支持餐廳向基層派飯

第五波疫情為餐飲市場帶來衝擊,令以餐飲業維生的基層生計大受影響。有餐廳在逆市下仍抵住經營壓力伸出援手,堅持向基層免費派飯。新世界發展遂推出捐贈配對平台「愛互送」,並發起Show me your love飯義賣行動,呼籲公眾支持7間疫境派飯的餐廳,購買飯券轉贈基層。同時,新世界集團慈善基金會亦會購入共7,000張Show me your love飯飯券以示支持,盼讓基層多一餐溫飽。



Show me your love飯義賣行動為期一個月,受計劃支持的餐廳,包括千樂燒味餐室、好運燒臘飯店、花月宮、金佛園素食、Manna及華姐清湯腩,餐廳遍及港九新界。(新世界提供圖片)

Show me your love飯義賣行動為期一個月,受計劃支持的餐廳,包括千樂燒味餐室、好運燒臘飯店、花月宮、金佛園素食、Manna及華姐清湯腩,餐廳遍及港九新界。新世界發展指,在第五波疫情期間,飲食業經營愈趨困難,部分餐廳在無奈下只能減少派飯日數,甚至出現想放棄派飯的念頭,故決定發起捐贈配對平台「愛互送」,支持他們能持續派飯給有需要的人。

新世界發展指,在第五波疫情期間,飲食業經營愈趨困難,部分餐廳在無奈下,只能減少派飯日數,甚至出現想放棄派飯的念頭,故決定發起捐贈配對平台「愛互送」,支持他們能持續派飯給有需要的人。(新世界提供圖片)

認購後可獲贈小證書供「打卡」

參與Show me your love飯的餐廳,將會於收銀處及餐桌等當眼處,展示相關計劃的海報及卡紙。有意捐助的善心人在光顧堂食或外賣後,便可到收銀處購買Show me your love飯飯券,每買一張等於贊助一個飯盒,認購數目不限,價錢則會貼近飯盒成本30至60元不等。捐助者成功購買後,可獲贈一張小證書,並限有二維碼供掃瞄後,上載Instagram限時動態「打卡」,一方面讓捐助者留作紀念,亦讓更多人支持Show me your love飯行動。

捐贈配對平台「愛互送」也為當中兩間餐廳分別連繫基督教香港信義會社會服務部及香港基督教服務處,由兩間社福機構安排受惠者領取飯盒。新世界集團慈善基金會亦會率先向該7間餐廳,每間購買1,000張Show me your love飯飯券,以示支持。

新世界集團慈善基金會亦會率先向該7間餐廳,每間購買1,000張Show me your love飯飯券,以示支持。(新世界提供圖片)

現時「愛互送」的平台主要合作伙伴是仁濟醫院,他們會將捐款用以代購物資,再按需要分配予60間受惠機構,轉贈有需要人士。「愛互送」下月亦將會推出為期兩個月的餐餐送愛計劃,繼上月底展開第二階段加入食米、食油、罐頭食品、包裝麵食及餅乾後,捐助者只需用手機掃瞄食肆展示的「餐餐送愛」二維碼,或登入「愛互送」網站,便可透過AlipayHK或PayMe輸入捐助金額。捐款滿100元的人更可申請免稅收據。「餐餐送愛」計劃現已獲本地餐飲業界熱烈支持,共有近220間食肆參與,當中更包括多間米芝蓮星級食府。

參與愛互送的食肆名單可瀏覽「愛互送」網站︰https://shareforgoodhk.com/。