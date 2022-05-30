天水圍新公眾街巿設計平面圖曝光　擬建三層高架空平台綠化大樓

政府擬於港鐵天水圍站對開興建新公眾街巿，元朗區議會今日（30日）召開環境改善委員會，公布最新進度，相關設計圖同時曝光，屆時將於天福路東西行線上興建一棟三層高的架空平台建築物，佔地約8,000平方米，預計將提供150個檔位，當中包括破格在天台設立水耕攤檔，預計今年下半年向立法會申請撥款，2027年前完工。



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提供150檔位包括水耕、熟食及鹵水攤檔

根據元朗區議會環委會文件顯示，行政長官早於2018年度施政報告提出興建天福路新公眾街巿，經前年向區議會提出初步概念設計後，普遍獲得委員支持，經收集不同意見改良後，新街巿的設計及建造工程合約已於去年7月進行招標，審批工作亦大致完成。

從新公眾街巿的最新平面設計圖、橫切面圖及構想圖所見，街巿將於天水圍港鐵站對開天福路東西線行車路上方，搭建出一幢覆蓋於車道上的三層高的架空平台建築物，一樓及二樓將設有大小攤檔、熟食檔、燒味及鹵水檔等、街巿兩邊設有平台花園增加綠化景觀，室內提供冷氣，天台則主要提供水耕街巿攤檔、半蓋式花園及休憩處，預計全個街巿合共約有150檔位，檔位之間採用矮牆設計，以及提供寬闊的通道，以增加空間感。

街巿興建期間，為減少對道路交通的影響，工程將會分兩階段進行，屆時將設有臨時交通安排，行人及車輛可繼續使用天福路，並維持現有公共交通服務。

大樓設計採抗菌、綠化、環境衞生路線

同時為切合環境衞生及現代食品安全要求，大樓設計會選用抗菌建築材料，包括抗菌門把手及光催化塗料、扶手自動消毒裝置，使用非觸手的感應水龍頭及升降機按鈕；熟食檔引入廢氣油脂與異味處理措施；設有一間有冷氣的獨立儲存室，妥善保存清晨時分送達的已屠宰豬隻；專門以冷壓方式處理回收廢棄置發泡膠箱房間及不同種類的回收機等。

新公眾街巿興建時同時考慮便捷因素，將有行人天橋直接連接街巿與港鐵站票務大堂，北面出入口同時提供自動扶手電梯及接連地面的行人天橋，方便巿民前往。

當局預計，有關項目將於今年下半年諮詢立法會食物安全及環境衞生事務委員會，隨後申請撥款，目標今年底展開首階段地下公共設施遷移及天福路面擴闊道路工程，再興建公眾街巿大樓，爭取2027年內完工。