七一｜船車任坐、博物館免費入場　巿民反指「好多嘢都去唔到」

今天（7月1日）踏入香港回歸25週年，全港多區舉行大大小小的活動慶祝七一，包括免費乘坐天星小輪及電車，多個康文署轄下展館免費入場，不少人一家大小出外遊玩。不過有市民指，免費的安排令各處景點都出現人潮，「好多嘢都去唔到」；三號風球之下風暴突然來襲，令排隊輪候的市民非常狼狽，有人在強風下「反遮」，也有人為了躲避強風蹲在地上。



七一免費乘船乘車

七一回歸，政府宣布轄下多個康樂設施及多個交通工具均推出優惠或免費乘搭服務，包括九巴免費任搭1號線由竹園邨往返尖沙咀碼頭；無限次乘搭天星小輪，來往中環、灣仔、尖沙咀；有保險集團舉辦免費乘搭電車日，並有2架特別版電車在港島區巡遊；而康文署轄下的13個博物館、太空館及科學館將免費開放。

尖沙咀和中環碼頭前來乘坐渡輪的人流比平日多，不少人帶同一家大小。其中盧太指一家四口早上約10時已乘坐電車，沿途觀賞香港風景，對政府作出免費乘坐公共交工具的安排感到窩心，又指今天多使用行人天橋出行，封路對他們剛好沒有太大影響。

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七一免費安排反令輪候時間延長

全家「總動員」的陳先生和陳太指，正打算帶小朋友到海港城商場欣賞恐龍展品，他們認為免費的安排是好，但一連兩日的封路措施帶有廣泛性，極為影響市民正常生活或出行。莊先生和莊太則表示，平日都會一家人乘船由中環前往尖沙咀，不是因為免費而搭，但因「全部嘢免費」，反令他們「好多嘢都去唔到」。被問到會如何教小朋友認識「回歸25周年」，他們形容這是「複雜議題…等小朋友大啲再教」。

鄰近尖沙咀碼頭的香港太空館，中午時份門外排起長長人龍，在半圓建築物前圍繞了半圈， 人龍一度伸延至近香港藝術館對開。雖然三號風球生效，但今早天氣尚算晴朗，無阻巿民排隊入場的興致，惟至中午卻突然下起大雨，風雨襲來，排隊市民趕忙開傘，但強風下有人「人仰遮翻」，也有人需蹲下避風，其後人龍亦大幅度消散。