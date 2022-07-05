大澳警署活化文物酒店十年　開荒牛經理難忘老婦發現亡夫照片落淚

120年歷史的大澳警署於10年前經活化成為大澳文物酒店，其間除了為大澳注入新元素，亦與一眾大澳人建立友好關係。藉着十周年及慶祝香港回歸二十五周年，酒店推出一連串慶祝活動，例如推出期間限定的大澳特色下午茶、攝影比賽及設小型展覽。

酒店十年來亦大力聘請當地人，增加區內的工作機會。居於大澳20年的營姨便是酒店進駐後的第一批員工，她見證着酒店一帶在10年間逐漸變旺，亦透過酒店讓她覓得一份能兼顧家庭的工作。而酒店經理更試過目睹有老婦在酒店發現亡夫在當年大澳警署的工作照，當場激動落淚，令他感到這份工作別具意義，不單是學習酒店營運，而是與大澳的人與事建立關係。



甫踏入大澳文物酒店，便發現酒店與從前有些少差別，原來酒店藉著十周年的大日子進行了翻新工程，在外重新上漆，在內則翻新房間的家具及調整色調，以柔和的大地色系作主調，配上水藍色的特色牆及各種家具，清新風格一改以往復古的感覺。

翻新後保留槍擊案九個子彈孔遺迹

唯一不變的是具有歷史痕跡的位置，例如紀錄當年在舊警署內發生的槍擊而留下的九個子彈孔、當年用於分配警員站崗位置的代碼牌及兩個用於守衞大澳海域的炮台均獲妥善保留。

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酒店經理的羅家豪（Karl）由客戶服務經理做起，十年來服務於大澳文物酒店，他早視大澳為他另外一個家。工作期間亦加深了羅家豪對大澳的認識，亦令他更希望傳承當中的獨特文化。大澳人待客之道就是開心分享，羅家豪指這種情況在市區實屬少見，在十年中曾發生一件事令他非常難忘，使他更投入這一份工作。

酒店經理的羅家豪由客戶服務經理做起，十年來服務於大澳文物酒店，他早視大澳為他另外一個家。（歐嘉樂攝）

婆婆發現亡夫照片激動落淚 經理主動複印照片送贈

羅家豪憶述某日一位老婦人到訪酒店，看到一張保留在酒店內的黑白照後，突然潸然淚下。目睹情況的羅家豪隨即安慰婆婆，並詢問事情緣由，「婆婆同我講佢過咗身嘅先生曾經係大澳警署任電報員，但無留下任何一張喺大澳警署影嘅相。佢見到黑白相嘅時候，發現係亡夫身處大澳警署嘅痕跡，就忍唔住喊咗出嚟」。婆婆能在有生之年看到這張照片，猶如了一件心事，羅亦主動與婆婆交換聯絡，並把當年的照片複印一張予她作為留念。

羅家豪曾目睹老婦人到訪酒店時，發現當年亡夫於警署擔任電報員的舊工作照，不禁激動落淚。（歐嘉樂攝）

羅家豪認為，保育大澳文物酒店同時留下一代人的共同回憶，工作中曾遇過當年曾在大澳警署任職的人重遊故地，亦會向他分享當年種種趣事，令他感到這份工作別具意義，不單是學習酒店營運，而是與大澳的人與事建立關係。

十年來積極聘請當地居民工作

大澳文物酒店落成後，便積極聘當地居民。居於大澳20年的營姨便是當年酒店進駐後的第一批員工。營姨是越南人，育有一女，20年前嫁到香港，10年前跟隨大澳人丈夫搬入這裏。營姨憶述當初來港居於市區，與越南的居住環境截然不同，節奏之快令她無所適從。搬進大澳後，令同樣出身於越南漁村的營姨倍感親切。

但營姨除了照顧家庭，亦需要另覓新工作。經朋友介紹下，她來到大澳文物酒店任職房務員。營姨形容工作時間十分穩定，平日踏單車10分鐘便能到達酒店。她憶述當年自己的廣東話未如現時流暢，房務員工作亦是首次接觸，但同事待她親切，亦不介意營姨重複發問，耐心教導。即使營姨家中遇上突發事件，同事亦會體諒她，讓她立即回家處理，增加營姨對酒店的歸屬感，亦把同事視為家人。

大澳文物酒店營運方、香港歷史文物保育建設有限公司酒店可持續發展部主管郭鎧怡（Melanie）十年來均是保育大澳文物酒店的一分子。（歐嘉樂攝）

而大澳文物酒店營運方、香港歷史文物保育建設有限公司酒店可持續發展部主管郭鎧怡（Melanie）十年來均是保育大澳文物酒店的一分子。在加入這個大家庭前，她於英國就讀可持續發展的學科。郭鎧怡憶述當年可持續發展的概念在香港並不普遍，故在畢業後，便回港希望找到一份能夠應用及推廣可持續發展的工作。機緣巧合下，郭鎧怡接獲的第一個項目就是活化當時的大澳舊警署。

難忘居民由反對活化到為酒店驕傲

靠着熱誠，郭鎧怡在過去十年間時常進出大澳，除了對大澳有更深入了解，亦漸漸與當地居民建立了關係。從經歷當地人反對活化建築物，到讓文物酒店成為大澳居民的驕傲及在國際上取得認可，能夠取得如此成果，郭形容是「一步一腳印」，她認為在推動酒店可持續發展時，關懷社區及傳承工作同樣重要，「大澳係一個具有特色嘅漁村，喺發展可持續旅遊上有商機，但點樣平衡旅客同村民？」郭鎧怡表示，酒店在營運上需要考慮村民的實際情況，例如酒店餐廳的菜單經過特別設計，除了不會與當地大熱的食品雷同外，亦會最大程度上使用本地出產的食材，「我哋唔會同居民爭生意，亦確保旅客不會嚴重影響佢哋嘅生活」。

曾推出大澳棚屋修復計劃

十年來，經酒店與大澳居民雙方努力下，成功將酒店打造成大澳文化旅遊熱點。郭鎧怡提到，一個地方的可持續發展，需要把當地文化及保育精神承傳下去，也需要年輕人及本地人協助，故現時酒店逾半職員均來自大澳及大嶼山。2020年起更推出酒店業青年領袖計劃，為酒店注入新血，保持大澳的活力。酒店亦觀察到大澳較多長者居住，他們的棚屋已有多年歷史，難以自行維修，故在4年前便推出大澳棚屋修復計劃，協助一眾長者維修之餘，亦保留屬大澳漁村非物質文化遺產。疫情下，酒店亦略盡綿力為大澳長者送上防疫物品及提供視訊會診。