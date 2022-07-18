機構推家居U型隔氣升級計劃　料土瓜灣100個長者戶受惠

在疫情下，樓宇喉管問題備受關注，過往便曾有屋苑喉管更懷疑成為傳播新冠病毒的源頭。有企業觀察到這個情況，日前聯同社企、地區組織及專上學院共同推出長者家居U型隔氣升級計劃，料100户土瓜灣的獨居長者或非公屋長者戶受惠，全部獲提供免費檢查及維修排氣管。



在疫情下，樓宇喉管問題備受關注，過往便曾有屋苑喉管成為一個傳播病毒的源頭。有企業觀察到這個情況，並聯同社企、地區組織及專上學院共同推出長者家居U型隔氣升級計劃。（盧翊銘攝）

向長者戶家訪表達關懷 同時檢查隔氣及排氣管

希慎心繫社區-長者家居U型隔氣升級計劃由希慎興業有限公司主辦，聯同社企長屋設計、聖公會聖匠堂長者地區中心、香港家庭福利會九龍城活齡中心、九龍樂善堂社企及香港伍倫貢學院的青年大使合作，計劃於6月至8月期間，透過社福機構協助聯繫土瓜灣的約100 戶獨居或有需要的非公屋長者住戶進行家居探訪、免費檢查及維修U型隔氣及排氣管，亦會即場為長者家中經常接觸位置噴灑醫療級光觸媒及派發抗疫物資心意包。

計劃預計招募到10至20名就讀社工系及對社區充滿熱誠的年輕學生擔任計劃青年大使。他們受培訓後，會上門為長者提供光觸媒噴灑服務，並與長者進行家居訪問，向他們送上關懷，同時簡單評估其居家環境的擺設是否達到長者友善的環境。而長者家居的隔氣及排氣管有否正確安裝及漏氣等檢查方面，則由專為長者及長期病患人仕提供居家安老方案的「長屋設計」專業人士進行，因應情況為有需要戶主提供連工包料的唧油或補油灰服務。

希慎興業有限公司工程項目總經理黃詠怡指，第五波新冠疫情爆發後，他們留意到土瓜灣社區對支援服務的需求殷切，當時已隨即向該區長者派發抗疫物資包，如快速抗原測試套裝、食品、口罩、消毒劑及暖手包。除支援長者抗疫外，他們亦特別關注小商戶和社區服務團體的防疫需要。透過社福機構向土瓜灣區的小商戶和社區服務團體捐贈250部醫療級空氣淨化機，盼市民度過疫情難關。疫下市民對家居衛生的關注亦有所長升，故聯合各方推動計劃，為獨居或住在舊區有需要的長者檢查及維修排氣管，助其改善家居環境，以減低疫情下所面對的衛生風險。

招募青年大使推動長幼共融

長屋設計聯合創辦人雷煒程為計劃合作伙伴之一，他指出有很多長者生活在土瓜灣的舊區，當中不少是居住在排水系統老化的單棟舊住宅，病毒在大廈內散播風險大增，新冠疫情下面臨更大的衛生危機。他們透過計劃為獨居及有需要的長者進行免費檢查及維修浴室喉管，並藉家訪傳遞防疫資訊，冀能協助長者減低在疫情下面對的衛生風險。

雷煒程續指，是次計劃其中一個重要元素是透過招募青年大使推動長幼共融，青年在訓練過程中都很用心學習。他感受到這班社工系學生的熱誠，樂見到社區內不同持份者各司其職，發揮最大社會效益。