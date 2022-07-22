資深教育工作者眾籌出心靈繪本談移民　盼家長正視孩子情緒問題

近年因香港迎來多種變化，令部分港人萌生移居外地的念頭。然而，父母在準備移民之際，往往忽略孩子的心理狀況，更有部分人以為孩子長大後便會忘記這段經歷。有前線兒童教育工作者指出，若當刻未能處理好小朋友的情緒，很大可能會影響到子女日後心理發展的完整性，故教導孩子如何認清及說出自己的情緒為尤其重要。他們聯同繪師以眾籌形式製作一本兒童心靈繪本，盼以此作為切入點，讓家長能透過繪本令孩子學習不同的情緒及接觸離別議題。



兒童心靈繪本《尋回心裏的小獅子》是由從事兒童心理、親子關係及家長教育工作者李佩樺（Jamie）（右）、黎盈枝（Grace）及本地插畫師水熊阿蟲（左）共同製作。（盧翊銘攝／場地由繪本同樂提供）

兒童心靈繪本《尋回心裏的小獅子》由從事兒童心理、親子關係及家長教育工作者李佩樺（Jamie）、黎盈枝（Grace）及本地插畫師水熊阿蟲共同製作。繪本選用小獅子為題及加入大量香港元素，內容圍繞一個小女孩即將移居別處，看着父母既忙於準備移民，同時又表達對香港的種種感到不捨，在各個小故事穿插下，主人公開始理解什麼是失去，亦學會怎樣面對不同的情緒。繪本亦附有家長輔助指南、情緒之輪及一個小獅子的手偶，讓孩子更易投入，家長也能參考指南與孩子互動。

家長忙於準備移民 易忽略子女心理狀況

繪本其中一位製作人是從事小學心理輔導老師達15年的李佩樺。她觀察到近年孩子出現情緒狀況的年齡有下降趨勢，惟他們未必懂得如何表達出來。加上有意移民的家長，在安排時往往急於各種準備，或未能照顧到孩子的心理狀況。她形容孩子的想法、情緒和行為會互相牽連，讓他們學會如何表達情緒十分重要，「佢哋唔識講，會發脾氣、爆喊，但唔會知發生咩事」。

繪本其中一位製作人是從事小學心理輔導老師達15年的李佩樺。她觀察到近年孩子出現情緒狀況的年齡有下降趨勢，惟他們未必懂得如何表達出來。加上有意移民的家長，在安排時往往急於各種準備，或未能照顧到孩子的心理狀況。（盧翊銘攝／場地由繪本同樂提供）

李佩樺表示，孩子初到新地方或會感到興奮，過一段時間後才會漸漸出現情緒問題。她建議移民前，家長應先為孩子作好心理準備，例如抽空陪他們重遊一些重要的地方，以及與他們認為重要的人正式道別。移民到新地方後，亦要協助他們認識新朋友，以及和以前的朋友保持聯繫，讓孩子不至於無所適從。她認為繪本是個切入點，建立家長與孩子溝通的橋樑，惟香港鮮有出版與情緒相關的兒童繪本，故李佩樺便決定由自己製作，並以近年香港的移民議題作為故事主軸。

李佩樺認為繪本是一個切入點，建立家長與孩子溝通的橋樑，惟香港鮮有出版與情緒相關的兒童繪本，她便決定由自己製作，並以近年香港的移民議題作為故事主軸。（曾鳳婷攝／場地由繪本同樂提供）

居於英國及育有三名子女、有20年支援心理健康教育者黎盈枝也是繪本製作人。她表示，過往一家大小經常穿州過省，居無定所，在這個過程中令她明白到，提供孩子空間表達自己感受十分重要，「家長有好多嘢要做，好少會專心聽小朋友分享日常生活。我以前會覺得日日分享嘅嘢又咪係差唔多。」但小朋友會留意到家長有沒有留心聽他們說話，如發現家長無心聆聽，久而久之他們便不願再分享，亦會影響親子關係。

本地插畫師：讓孩子記得自己的家，自己的根

黎盈枝表示，當孩子身處不熟悉的地方，更需要抽空聆聽他們的想法，亦不要急於表示自己的想法或完全否定孩子的說話，適時需替他們作出小總結，顯示有用心聆聽，從中了解他們的想法及幫助他們面對情緒，減少因孩子不懂得表達而造成不良影響，也可透過討論讓孩子學會辨識對錯。

本地插畫師水熊阿蟲（左）認為繪本除了有教育用途，亦是用作紀錄，以另一種方式記下這一段時間的香港，「讓孩子記得自己的家，自己的根」，他希望透過自己的出版繪本經驗，幫助兩位教育者完成繪本。（盧翊銘攝／場地由繪本同樂提供）

本地插畫師水熊阿蟲認為繪本除了有教育用途，亦是用作紀錄，以另一種方式記下這一段時間的香港，「讓孩子記得自己的家，自己的根」，他希望透過自己的出版繪本經驗，幫助兩位教育者完成繪本。現時繪本正在眾籌階段，亦已完成初版。李佩樺表示，在眾籌達標後便會隨即出版，並在本地書店上架，有興趣的人可到Kickstarter網頁上支持。