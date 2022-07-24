調查揭天台屋室溫達41°C　熱過天文台紀錄　租戶長開冷氣捱貴電

本港連日氣溫炎熱，天文台本月8日起先後三度發出酷熱天氣警告，天台屋及頂樓劏房更出現極熱效應。有組織在過去七天為港九新界天台屋、籠屋及板間房單位量度氣溫，結果發現大部分單位室溫高於天文台當日最高氣溫，當中最誇張是觀塘一間天台屋錄得41°C，比天文台當日最高溫紀錄高出5.8°C，反映「室溫仲熱過出街」，亦有深水埗頂樓劏房戶指天台長期受日照影響，導致單位天花積聚熱力，安裝假天花及隔熱棉，又在天台曬水降溫不果，被迫長開冷氣，電費高達1,200多元，組織指新租管條例生效後，水電費仍然無王管，基層被迫捱貴電，建議政府向基層提供補貼，盡早落實一戶一電錶。



社協今日（24日）發表籠屋、板房、劏房水電費及氣溫調查報告。(莫家文攝)

調查發現天台屋與天文台溫差達5.8°C 室溫熱過出街

社區組織協會由本月17日至23日期間分別在旺角、深水埗、荃灣、北角等天台屋、籠屋及板間房量度當日氣溫，與天文台當日最高氣溫作比較。

調查結果發現，溫差相距最大一個地點為觀塘牛頭角道一間天台屋，上周四（21日）室溫錄得41°C，與天文台當日最高溫紀錄35.2°C還要高出5.8°C，而十二氣節中大暑（22 日）當天，觀塘牛頭角道天台屋及荃灣路德圍天台屋室溫同樣錄得40°C高溫，相比天文台最高的34.9°C高出5.1°C，反映「天台屋室溫仲熱過出街」。

《香港01》記者再於深水埗欽州街一間頂層十三樓劏房單位進行實地測試，劏房對上為十四樓天台，今日下午1點許，天台氣溫最高達40.3°C，不但高於天文台紀錄的35.2°C，亦比街頭35.6°C更熱。居住上址的女租戶梅姐稱，由於陽光直射天台，變相加熱劏房天花不斷散出熱氣，若不開冷氣，室溫可高達40°C，坐在上格床的幼女屢次投訴「開冷氣都覺得熱」，結果丈夫想到在天花再加一層隔熱棉，又在氣溫最高的下午時分與長女到天台淋水降溫，但效果並不明顯，結果不得不長開冷氣，上月單是電費便高達1,200多元，即使在租管條例生效後向業主爭取，但每度電由1.8元減至1.6元，仍較一般水平為高，連同6,200元的租金及200多元水費，對一家四口來說，負擔百上加斤。

女兒成績優異 惟劏房環境加學業壓力焗出情緒病

她又稱，由於劏房環境狹窄，就讀中二的16歲幼女平日要在上格床溫習功課，25歲智障長女情緒像小朋友難以受控，經常在家中吵吵嚷嚷，幼女因學業壓力加上環境影響，出現抑鬱症狀，住院7個多月不肯回家，「佢寧願住院都唔肯返屋企」，她康復後亦盡量留在教會溫習功課，去年成績達到校內全級第一名。由於丈夫任職水泥散工，收入不穩定，只能輪候公屋上樓，對未能向幼女提供最好的學習環境感到內疚。

另外，社協今年6至7月訪問550個租住劏房、板間房及天台屋的住戶就水電費問題表達意見，結果發現即使新租管條例生效後，水電費中位數不減反增，中位數由2020年的583元升至今年的638元，升幅達9%。有76.3%受訪者指新租管條例生效後才簽訂的租約，仍然繼續列明另訂水電費，並非按水錶電錶規定計算，約97%受訪者表明不是直接繳付水電費予水務署或電力公司，當中50%繳付予業主，其餘47%交予二房東或地產代理。雖然電力公司可提供免費安裝獨立電錶工程，但只有14.4%受訪者認為業主會同意安裝獨立水電錶，多達49.1%表示無法直接聯絡業主詢問其意向。

多區天台屋或唐樓頂層與天文台今日氣溫實測：



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社協副主任施麗珊就不適切居所水電費過高問題，建議政府部門主動調查是否存在濫收，嚴厲打擊及簡化分裝讀錶程序，落實一戶一水電錶，另一邊應考慮向有關住戶提供資助或補貼，如發放能源補助、擴闊現金津貼對象及恆常派發N無津貼，並延續關愛基金的剛結束的「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，優化住戶酷熱環境，並考慮改裝閒置學校及避暑中心，助基層對抗炎夏。