酒店員工轉職醫院　笑稱待客之道唯一不同：唔會講下次再返嚟

「Hospitality」（款待，也指顧客接待業）和「hospital」（醫院）文字上雖然有所相似，意思卻是截然不同；酒店業和醫院，又可如何拉上關係？

今年43歲的周宏健（Stanley），本來是一名在酒店業工作了17年的資深從業員，約4年前他毅然改變人生跑道，加入港怡醫院擔任文職工作。他笑指，酒店的目標是讓客人感受賓至如歸、令他們未來會考慮再次入住，到了醫院當然不會叫病人「下次再返嚟」，但有禮、友善的待客之道不會改變；在疫情之下，他與同事更加努力，務求讓客人有良好住院體驗。



今年43歲的周宏健（Stanley），本來是一名在酒店業工作了17年的資深從業員，約4年前他毅然改變人生跑道，加入港怡醫院擔任文職工作。（張浩維攝）

Stanley表示，當年自己畢業後第一份工作選擇了加入酒店業，一做就是17、18年，直至2018年底，他獲港怡醫院邀請加入院內的出入院辦公室，替病人辦理住院、出院事項，以及解決醫療以外，如解釋賬單、費用等問題。他形容，工作與過往在酒店前台接待客人有所相似，「客人入得嚟都有啲擔心，我哋希望病人同家屬都會有好嘅體驗。」在前年7月他再受上司賞識，轉職至業務發展部，處理病人保險等相關工作。

談到近年較深刻的個案，Stanley憶述，曾有兩位年近八旬的外籍婆婆到北京旅遊，其間一人不慎跌倒，二人隨後包機來到港怡醫院求醫。她們過往從未到過香港，身上亦沒有攜帶很多現金，人生路不熟之際，受傷住院的婆婆對醫療費用、旅遊保險等事宜感到十分擔心。Stanley指，當時他跟保險公司密切聯絡，最後讓兩位婆婆以擔保信方式掛賬支付醫療費，同時間Stanley也替不需住院的婆婆籌謀住宿、交通等各方面的需要，讓她能專心照顧友人。

醫院內有酒店、航空及零售業人員任同事

早前經歷疫情高峰期，公立醫院病人爆滿，各間私家醫院亦開始接收新冠肺炎病人。Stanley分享指，當時政策下病人要先「call白車」入住公立醫院，經繁複的手續、醫生評估、報告等才可轉來港怡醫院，已轉職到業務發展部的他擔當起「橋樑」，與病人、醫院和醫護團隊緊密溝通，當中又要適應因應疫情而瞬息萬變的安排，他與同事不斷努力，讓病人可以盡快入院。

顧客接待的英文「hospitality」中雖然包含了「hospital（醫院）」這個字，意思上卻沒有關係，不過Stanley認為，他的工作是醫療服務和顧客服務的結合，未來希望繼續利用自己在酒店行業的經驗來「款待」每位病人。他又指，自己沒有醫療背景，也用了一段時間才掌握艱深的醫療用字和術語，然而醫院內也有不少酒店、航空、零售業的同事；對於轉職一事，Stanley形容是「慶幸」，「諗返轉頭其實好好彩……疫情下酒店業辭退唔少人，如果我仲喺酒店業，𠵱家要待業都唔出奇。」他亦表示，轉職時港怡醫院開業不久，加入後有一同幫助建立醫院形象的感覺，認為工作令他很有成就感。