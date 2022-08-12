大埔東昌街體育館即將啟用　36個噴頭成全港最大按摩池

康體設施不敷應用，不過大埔居民下周一（15日）起將有多一個選擇。康文署宣布，大埔東昌街體育館將於下周一投入服務，屆時將為居民提供室內草地滾球場、籃球場、羽毛球場等多樣化的康體設施。而早前有區議員到體育館所在的新康體大樓實地視察，親眼見到康文署轄下全港最大的按摩池，當中設有36個噴頭，更可以透過落地玻璃看着園林景色。



大埔第6個室內體育館 總面積約9,400平方米

東昌街體育館是康文署於大埔區內設立的第6個室內體育館，位於東昌街25號大埔東昌街康體大樓地下及3樓，總面積約9,400平方米，設施包括多用途主場，可用作兩個籃球場或兩個排球場或8個羽毛球場、兩個多用途活動室、兒童遊戲室及室內草地滾球場；另外，健身室預計將於2023年初投入服務。

此外，位於大樓地庫的停車場已於早前8月1日投入服務，而大樓隔鄰的南運路休憩處亦已於8月5日重新開放；至於位於大樓1樓的東昌街游泳池，則預計將於本月22日投入服務。

+ 6

區內首設暖水室內泳池

早前大埔區議員何偉霖獲邀到東昌街康體大樓內視察，他表示，新體育館的主場館面積算大，而且採光設計有心思，有自然光之餘亦應不會太曬，形容是「值得一讚」；社區會堂的設備亦應是區內最好的，建議有興趣的藝團可以考慮。游泳池方面，將會是區內首個設有暖水供應的室內泳池，設施包括一個25米乘25米的訓練池、一個25米乘10米的習泳池，以及一個按摩池，除了男女更衣室，場地還設有4個家庭更衣室，方便一家大小。

東昌街體育館開放詳情：

啟用日期：8月15日

地址：東昌街25號大埔東昌街康體大樓地下及3樓

前往方法：可由大埔墟港鐵站B出口步行約12分鐘，或乘搭多條巴士或小巴路線

查詢方式：致電5190 4877（8月15日前適用）；或致電2691 2055（8月15日體育館開放起適用）或瀏覽康文署網頁。

