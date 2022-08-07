東鐵列車換「新衫」化身藝術品行駛　李慧詩有份設計車廂圖案

東鐵過海段今年5月中通車。今日（7日）港鐵宣布東鐵線再有動向，由本地藝術家設計一列列車的車身及車廂，前者以東鐵線各車站的顏色為設計靈感；後者則配上插畫及沿線中小學學生設計的熱氣球圖案。港鐵表二示「牛下女車神」李慧詩亦設計了一款熱氣球圖案，會於其中一個車廂展出，相關列車已於東鐵線投入服務，並會行駛至今年年底。



港鐵與香港青年藝術協會合作，與兩名本地藝術家鄭健業及黃鼎豐創作「東鐵綫．Fun紛藝術」列車，希望以大型藝術作品，展現東鐵線沿線文化特色。港鐵指，列車已投入服務，車身由黃鼎豐創作，以東鐵線各車站的中文名稱筆劃，以及顏色為設計靈感，並配以「East Rail Line 東鐵綫」大型中英文鐵路線名稱。

東鐵沿線中小學學生有份設計熱氣球圖案

至於車廂設計，則由鄭健業的插畫，以及東鐵沿線的中小學學生設計熱氣球圖案，從而呈現東鐵線16個車站所屬社區的地標及景緻。港鐵續指，去年於東京奧運女子場地單車爭先賽奪得銅牌的「牛下女車神」李慧詩，亦參與是次藝術創作，同樣設計了一款熱氣球圖案，靈感來自東奧獎牌上的勝利女神，其作品會於火炭站主題車廂展出。

每節車廂插畫以兩個車站為主題 藝術列車行駛至年底

港鐵企業事務及品牌總監蔡少綿與歌手張敬軒、香港青年藝術協會總監曾慧敏，以及兩位藝術家今天於港鐵馬場站慶祝「東鐵綫．Fun 紛藝術」列車啟航。蔡少綿指，是次合作將社區的獨特風貌帶進列車，乘客可以發掘及遊歷各社區獨特風貌，如金鐘的核心商業地帶、旺角的金魚街、以及大埔林村許願樹等，令旅程更添玩味。

港鐵指，整個藝術作品的總面積超過900平方米，除了頭等車廂，每一節車廂設置以兩個車站為主題的插畫，一共16個車站主題插畫遍佈八個車廂，列車將會行駛至今年年底。