中秋｜疫情令低收入家庭苦上加苦　機構擴大42%回收月餅派發量

中秋節是一家人慶祝日子，但並非每個人都能人月兩團圓，救世軍今年籌集月餅及籌款，目標是籌集4萬個月餅及100萬元，預計向20,000名長者、露宿者、低收入家庭等有需要人士派發物資，令派發受惠人數較去年增加42%。



疫情持續數年 貧窮人士需要有增冇減

救世軍自2011年起，每逢中秋均透過「心好月圓中秋行動」，募集月餅及捐款，向社區各界有需要的人提供支援。各部隊（教會）和社會服務部單位會於佳節前後探訪長者、劏房戶等弱勢社群，期間更會派發由善長所捐贈的月餅和物資包，一起共度中秋。

疫情持續2年多，救世軍繼去年派發日用品、食物、防疫物資及月餅予超過1.4萬名社區有需要人士，今年因應疫情及需要，將受惠人數再擴大42%，目標籌集4萬個月餅及100萬元，預計向2萬名長者、露宿者、低收入家庭等有需要人士派發，並在在全港九新界屬下單位設月餅收集站，收集獨立包裝月餅或月餅券，昨日（2日）前完成收集，再經處理及分派，日內轉送到有需要人士手中，讓他們得到全面支援。

多間機構舉辦回收月餅或月餅盒行動

而樂餉社、食德好、惜食共享、長春社及惜食堂等非政府機構亦有舉辦月餅捐贈及回收活動，鼓勵捐贈過剩月餅，再轉贈予慈善機構交至有需要人士手中，惟留意大部分機構不接受冰皮月餅、需冷藏月餅、過期月餅及非獨立包裝月餅，有興趣人士可瀏覽官網了解。環境局成立的惜食香港運動督導委員會亦有根據各機構提供的資料，列出接受捐贈月餅機構名單，有興趣者可點擊名單解。

另外，環保署雖然沒有舉辦回收月餅活動，但「綠在區區」回收月餅包裝中屬於金屬、紙或其他非複合物料分類至各區回收環保站、回收便利點、回收流動點等回收，還能賺取「綠綠賞」積分。