私人回收商霸完影綫再霸車路　區議員：淪政府部門「三不管」地帶

街邊流動回收廢物站隨時變馬路炸彈！將軍澳調景嶺路邊對開一條行車影綫，長期被人霸佔闢作流動回收廢物站，經常有私人回收商駕車到場回收廢物，導致部分拾荒者將鐵籠車及廢紙皮亂置於影綫上，更有回收車公然在行車線上營商阻擋後來車輛，情況持續8年以上，有區議員接連向食環署、環保署及警方反映，但問題未有徹底根治，尤如變成部門「三不管」地帶，擔心會引起環境衞生及交通意外，促請政府部門聯合執法，或另置廢品回收點以供使用。



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私人回收有價有巿 拾荒者大量棄置廢紙霸路

位於將軍澳景嶺路近香港知專設計學院對開一條行車路，長年有私人回收商定時定點到場停泊，回收廢紙皮、五金等物料，再按重量計算價值，由於廢物有價有巿，吸引大量拾荒者，未待回收商到場前，便將大量廢紙皮綑綁放置於行人路欄杆旁邊或影綫中央。根據現場相中所見，數十綑廢紙皮被棄於影綫或欄邊，回收期間亦有鐵籠車及不同類型的金屬廢料霸佔路面，不但阻塞交通，還導致道路髒亂不堪，回收車更公然在影綫外圍的行車線處理及運走回收物料，只要剛巧有私家車或巴士司機沿彩明路左轉入景嶺路途經不留神，便有機會釀成交通意外，有關亂象持續8年以上，仍然未得以妥善處理。

西貢區議員張展鵬表示，他已持續收到居民投訴長期有關廢紙霸佔都會駅第10座及彩明商場對面之景嶺路十字路口，並曾就有關問題分別向環保署、食環署及警方反映，惟各部門回應令他感到失望。他引述環保回覆指僅確認泊於上址的回收車並非廢紙收集及回收服務承辦商所擁有的車輛，僅會提醒服務承辦商旗下網絡回收商遵守相關法例，又指除「綠在西貢」及「綠在寶琳」以外增設一個回收點，目前正進行招標工作，預計今年內可投入服務，但未有提及如何執法。

西貢區議員張展鵬(藍衫)曾就景嶺路淪為流動回收廢物站問題，早前向環保署代表遞交請願信。(受訪者提供圖片)

區議員：曾向食環、警方及環保署反映 未能徹底根治

他引述食環署回覆稱署方只會針對有人在行人路上亂放垃圾或雜物，包括即場發告票檢控，但無法對行車路或影綫亂擺鐵籠車或廢紙皮的行為進行執法，至於警方則曾就回收車引來雜物亂擺的問題進行驅趕，但私人回收商會在附近兜圈，待警方離開現場後便回返上址繼續營業，又指上述問題應交由路政署及食環署聯合執法，上址尤如成為食環不會處理、環保署又欠缺配套、警方無力執法的「三不管」地帶。

張展鵬促請環保署在調景嶺區設置合適的廢品回收點給拾荒者和回收商使用，改善上述黑點的環境衛生及長期被非法佔據現象，另外由於私人回收商為回收廢物提供金錢誘因，政府有需要時應聯合多個部門聯合執法，打擊有關現象以加強阻嚇力。