全港跳繩公開賽疫後復辦　前「跳繩世一」一人參賽奪冠：兌現承諾

疫下大型運動比賽停擺，運動員苦於無法出戰鍛鍊實戰經驗，其中全港跳繩公開賽疫下闊別3年後，今年正式復辦，當中前「跳繩世一」劉盼晞負傷參加23歲以上組別，最終只有他一個人參賽奪冠，他今次除了亞洲虛擬跳繩錦標賽前夕累積經驗及練習比賽花式外，認為更重要是向學生兌現承諾，鼓勵他們參與，期望未來比賽再次打破個人紀錄。



前「跳繩世一」負傷參加23歲以上組別奪冠 亞錦賽前夕備戰熱身

上屆在上海的舉行2018年世界跳繩錦標賽，當時年僅20歲的劉盼晞力壓港隊隊友何柱霆，首奪男子跳繩世界冠軍殊榮，一度成為「跳繩世一」，他日前參加香港個人全能跳繩公開賽23歲以上組別比賽。是次比賽受疫情影響，2020年及 2021年停辦兩屆，今年正式復辦，吸引291人報名參加，年齡介乎4至30歲，由於劉參加的組別只有他一個人參賽，最終順利奪冠，他笑言：「只有我一個參加，所以我所有項目都是冠軍。」

劉稱參賽前負傷在身，但參賽目標不勝利，而是向學生兌現承諾，如果他報名參加的話，學員亦要一同參與，並希望在真正的比賽示範他設計的比賽花式。

他早前參與全港網上精英跳繩比賽2022暨香港代表隊選拔賽中，以544下刷新男子3分鐘耐力跳的香港紀錄奪冠，期望在稍後舉行的亞錦賽中挑戰550下的個人紀錄。

「香港個人全能跳繩公開賽」受疫情影響，自2019年後闊別三年再度復辦。(大會提供圖片)

大會中年紀最細的參賽選手只有四歲。(大會提供圖片)

全港跳繩公開賽吸引291人報名參加 年紀最細僅4歲

「香港個人全能跳繩公開賽2022」由香港專業花式跳繩學校主辦，是次包括多種比賽形式，「Battle對決賽」由黃御泓奪得16歲或以上個人男子冠軍，張思齊奪得16歲或以上個人女子冠軍；而15歲或以下個人男、女子組別，則分別由杜世堅及李宛殷勝出。至於「Dr. Kong 30秒速度皇」，即所有公開組別30秒速度跳中的最高成績分別由13歲李家僖以91下封王，以及15歲楊曉欣以87下封后。