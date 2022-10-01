10‧1辦劏房展覽　關注平台：基層住屋權過去10年不進反退

10月3日是聯合國世界人居日，但本港作為國際城巿，基層居住環境改善工作仍然毫無寸進，有關注劏房組織舉辦一連五日的劏房及適足住屋權展覽，並邀請百多位葵青與荃灣居民到場參觀及分享感受。有與會人引述統計數字指基層住屋權過去10年不進反退，又援引電影《明日戰記》中金句形容「個結局係點，係我哋自己決定，同樣套喺房屋議題上，唔係靠個天跌落嚟，係睇我哋想點爭取，由全香港人決定凝聚共識。」他促請新一屆港府發表《施政報告》時，以決心解決住屋深層次矛盾。



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逾百街坊參觀劏房展覽 反思家庭與居所關係

有關劏房及適足住屋權展覽《劏/家》由本周五（30日）起一連五日在觀塘海濱發現號室內空間舉行，展出多個作品，包括將大量仿真食物放入廁桶內，再以塗鴉表面，比喻劏房將廚廁合一合理化；民間監察政府推行租管陣線推出圖文展，以列舉十大最有巡查價值劏房的大廈；以便利貼寫滿街坊上樓心聲的藝術作品；以及比喻劏房環境環境狹窄以致一人染疫全家中招的藍天空櫈藝術裝置等，以反思劏房與家庭的關係。

今日（1日）正值國慶假期，全港關注劏房平台邀請葵青及荃灣合共超過100名街坊乘車到場參觀及出席分享會發表感受。平台召集人鄧寶山表示，平台2012年成立至今剛好成立10周年，但根據統計數字，過去10年公屋不跌反升，輪候時間由2013年的2.7年攀升至2022年的6年；劏房由2013年的66,900間升至2020年的100,943間，雖然政府推出新政策，例如新租管條例、過渡性房屋及輪候公屋三年以上的租金津貼，但仍未能有效減少居住劏房的家庭數目，反映現行政策存在很大漏洞，平台及街坊仍需繼續共同努力發聲，繼續推動政府檢討及改善基層住屋權。

鄧又援引電影《明日戰記》中金句來形容未來10年的工作展望「戲中（劉青雲）講過『個結局係點，係我哋自己決定』，同樣套喺房屋議題上，唔係靠個天跌落嚟，係睇我哋想點爭取，由全香港人決定凝聚共識，而個金句前半句正正係『個天可以灰，個地可以灰，但我哋唔可以。』」

電影《明日戰記》中（劉青雲）講過個結局係點，係我哋自己決定，同樣套喺房屋議題上，唔係靠個天跌落嚟，係睇我哋想點爭取，由全香港人決定凝聚共識，而個金句前半句正正係『個天可以灰，個地可以灰，但我哋唔可以。』 全港關注劏房平台召集人鄧寶山

單親家庭居住70呎劏房 至今冇獨立床不能分房而睡

他又指房屋問題隨着社會變化而改變，例如舊區重建不但促成豪宅納米化，連帶舊樓非劏房細單位隨之而消失，影響廉價租盤供應；房署將出租公屋變裝綠置居單位出售，變相減少公屋供應；新租管條例推出後仍無法杜絕濫收水電費；過渡性房屋目前只有5,200個，兩年才達到聲稱目標的2萬個，種種原因導致劏房租金但環境差的客觀因素仍然存在。

一家三口居於葵涌劏房超過10年的單親女街坊麗珍表示，從三年上樓目標至現在實際輪候超過七至八年，她對新任政府對基層房屋措施沒有明顯轉變感到失望。她提到每個人對家的定義很不同，但對她而言，現時70呎廚廁合一的住所，沒有一張獨立而合尺寸的床讓她與兩名年齡分別18及14歲的子女分開睡覺，又無力轉變居住環境感到很無奈，她期望新任政府能夠完善基層房屋政策，也寄語在場街坊安居樂業及心想事成。

平台最後邀請出席街坊以便箋數量代表自己住所劏房數量，並貼上「劏得無厭」展板，滿佈便箋的展板反映著香港劏房業主在營運劏房上的貪婪，喻意展板突出的劏字能夠在不久將來消除，還住戶一個適宜居住的處所。

行政長官李家超將於今月19日發表上任首份《施政報告》，平台期望政府能提出明確及實際措施，而非以舊酒新瓶，翻炒過往的政策措施瞞天過海。在展覽有一展品名為《缺失-若有若無的基層房屋措施》，以欠缺連貫圖案及顏色的拼圖來突出基層房屋措施的缺失，令基層的家不似家。