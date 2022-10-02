美孚「橋底街巿」斥半億翻新　議員憂永久關閉垃圾站變垃圾圍城

有30年歷史的美孚荔灣街巿，屬香港少數身處天橋底下的公眾街巿，食環署計劃斥資少於5,000萬元進行全面翻新，最快明年1月動工，目標11個月內完工重開，屆時將增設豬殼暫存室、發泡膠處理室等，但同時永久關閉街巿內的垃圾收集站，有議員擔心美孚新邨其中兩座大廈的家居垃圾，以及街頭發泡膠箱一直收入街巿處理，若關閉後不加設新收集點，屆時其他垃圾站超出負荷，將導致整個屋苑垃圾圍城，「夾硬將問題帶入社區」，食環署回應正與各座頭業委會及管業處保持聯絡，適時向公眾交代。



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翻新街巿後增設豬殼暫存室及發泡膠箱處理室

根據食環署向深水埗區議會提供的文件，政府預留20億元推行街市現代化計劃，為食環署轄下公眾街市進行硬件改善工程，當中自1992年啟用的荔灣街巿屬於目標之一。由於其原身計設在行車天橋之下，土地面積的限制，街市內部攤檔面積細小，通道亦較為狹窄，設計未能滿足租戶日常營業所需，亦造成管理問題，署方計劃透過組裝合成的建築方式，作出全面翻新工程，經初步估算費用可少於5,000萬元，最快2023年1月底開展工程，至2024年農曆新年前的11個月內完工，提供約30個面積分別約35、16.5及12.5平方米的攤檔。據了解，現有三分之二的租戶留守至街巿重開，其餘將分別因退休及其他個人原因離場。

經翻新後的荔灣街巿，會增設多個新設施，包括豬隻屠體存存室、發泡膠箱處理室，各攤檔均備有分體式空調系統，尤其是活家禽攤檔內設專用屠宰室、獨立冷氣及空氣過濾系統，將活家禽與顧客完全分隔以確保衞生；街巿通道將會擴闊及鋪設防滑地磚，以符合無障礙通道的標準；為改善天橋底下暗無天日的設計，翻新後將會加設假天花及照明系統，令街巿更光猛明亮。

然而為配合街巿現代化計劃，昔日與街巿共存的公眾垃圾收集站將會永久關閉，街市垃圾房將會重新規劃，並設置廚餘回收桶，供街市租戶使用。市民日後棄置家居廢物，有關廢物送交就近公眾垃圾收集站處理，例如長順街垃圾收集站或屋苑內其他垃圾暫存地點作一併處理。

區議員憂街巿不再處理屋苑及街外垃圾 惡化美孚環境衞生

有關議題日前在深水埗區議會環境、衞生及房屋事務委員會中討論，區議員伍月蘭表示，荔灣街巿垃圾原一併收集美孚新邨其中兩座大廈的家居垃圾，再加上街巿外圍有十多檔菜檔或肉檔，運貨後剩餘大量發泡膠箱至街頭，若「殺站」僅交由其他現有收集站處理，或翻新後只處理街巿內部發泡膠箱及垃圾，既造成資源錯配，更擔心「殺站」後其他收集站不勝負荷，「預計情況都幾worse（差），成個橋底都係好多垃圾，仲要工人推一至兩條街去另外垃圾站， 住喺（垃圾站）樓上不停有車出出入入，到時食環署會收到好多投訴，根本唔係解決問題，而係夾硬嚟將問題帶入社區。」

袁海文稱明白荔灣街巿全面翻新有其必要性，但如何減少關閉期間對街坊買餸不便的「陣痛」同樣重要，希望署方詳細交代數據，如街巿檔數設計配置、公眾垃圾站每日處理噸數等，讓議員了解整個社區在街巿關閉後能否如常運作。

劉佩玉期望食環署能盡量壓縮荔灣街巿翻新工程工序，並且交代保安道街巿或北河道街巿何時納入翻新工程範圍內。

食環署代表回應，荔灣街巿垃圾收集站目前兼顧收集美孚新邨第一期及第七期大廈的家居垃圾，每日處理量大約為6至7噸，關閉後會改至第三期大廈垃圾收集站，以及通過民政處物色空地，騰空用地作為新的垃圾收集點，初步其中一個地點位於美孚新邨橋底巴士總站對開一塊官地，目前正與管業處、業委會及各政府部門積極溝通，務求找出方案解決問題。

至於關閉街巿期間的安排，食環署代表稱會參照香港仔街巿當年翻新模式，預早通知附近超巿及新鮮糧食店，預早準備好足夠食物，並聯絡運輸署代為通知公共交通工具營運商，調整區內交通，便利巿民到就近地點買餸或購物。