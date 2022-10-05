地盤工無草稿繪「西環七臺」壁畫被封隱世畫家　真相實非心中有稿

「西環七臺」是堅尼地城的一個歷史悠久的住宅區和街道群，近日港鐵站旁出現了一幅關於「西環七臺」的新壁畫，負責的「畫家」亦引起關注。有街坊拍得，連日來有一名穿地盤裝束的工人，獨自一人在牆上用心畫畫，壁畫中仔細勾劃了建築群的線條、難度甚高，不少人對其畫功甚為讚嘆，甚至形容他是「被地盤工作耽誤嘅畫家」。雖然事後有人指出，其實牆上早已事先印上了畫作水印，師傅只是受聘按照草稿髹油。



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「西環七臺」位於薄扶林道與卑路乍街之間，因為堅尼地城在填海之前，房屋是依山而建的；「臺」是指山上街巷之間延伸出來用作建屋的平地，七臺分別為太白臺、羲皇臺、青蓮臺、桃李臺、學士臺、李寶龍臺和紫蘭臺，已約有70至80年的歷史，其名字更被指與唐代詩人李白有關。

新壁畫近港鐵堅尼地城站 獲大讚寫實地表現西環七臺景色

近日堅尼地城港鐵站B出口、石山街旁有壁畫以「西環七臺」為題材，連日來有不少街坊在網上討論。有人在Facebook群組「西環變幻時」內上傳照片，指負責畫壁畫的是一名中年地盤工人，認為其實屬「畫家」、「心中有稿」，直接便能在牆上以細膩畫風、寫實地表現「西環七臺」的景色。

多名工人製作牆身早有水印 烈日下辛勞工作仍獲感激

不少街坊對此大為讚嘆，但事後亦有人解釋，製作壁畫的其實有多名工人，他們只是受聘按照草圖髹油，而牆上早已印好畫作的水印讓工人填色。相中可見，壁畫旁邊有民政事務總署的圍欄。雖然不是甚麼「隱世畫家」，然而工人烈日下工作的辛勞，仍然值得感激。