將藍隧道通車｜料分流將軍澳隧道四成車流　方國珊憂現新交通樽頸

將軍澳隧道多年來經常塞車，居民不時受到影響，一度延期通車的將藍隧道及將軍澳跨灣大橋，終於敲定12月11日通車，運輸署表示預計分流將軍澳隧道三至四成車流。



一直關注將軍澳區的西貢區議員方國珊表示，將軍澳隧道的車流量早已超出負荷，居民多年來深受塞車之苦，相信新路確有助分流，但亦擔心會出現新的交通樽頸。



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將軍澳隧道車流超上限五成

將軍澳隧道的設計車流量為東西行每小時各2,600架次，然而運輸署資料，今年8月最繁忙時段的東行車輛達3,418架次，西行亦有3,045架。前運輸及房屋局於今年中回應立法會質詢時引用2021年數據，承認將軍澳隧道於平日早上及傍晚繁忙時間，使用隧道的車輛數目已超出隧道管道的設計容量達四至五成。

方國珊今日接受《香港01 》訪問時表示，每逢發生交通意外，即使只是輕鬆碰撞，將軍澳都會出現嚴重擠塞，例如從九龍前往將軍澳，車尾可能於觀塘繞道，大約九龍麵粉廠一帶，車龍可達數公里，「過去咁多年，將軍澳居民都係受塞車之苦」。

▼將軍澳—藍田隧道及將軍澳跨灣連接路▼



環保大道十字路口、寶邑路及寶順路路口或現塞車

運輸署助理署長何偉基在今日預覽及簡報會上表示，將軍澳南面的日出康城、工業邨一帶，市民或選用新路進出，預期通車後，可分流將軍澳隧道約三至四成車流，令整體交通暢順。他又稱，隧道口設有行車時間顯示屏，顯示哪個地方擠塞。

因應分流作用，方國珊同樣預計有三成將軍澳隧道車輛改用新路，並指受惠的除了是將軍澳居民，亦可惠及九龍東一帶，因為疏導了經將軍澳隧道，進出觀塘繞道的車輛，變相令九龍東及將軍澳合共約110萬名居民受惠。

不過通車後亦並非無隱憂，方國珊擔心石角路及環保大道的十字路口、連接大橋的環澳路、寶邑路及寶順路的路口、鯉魚門道，以及茶果嶺道等，都會因應交通改變，而成為潛在的交通樽頸位。

觀塘偉業街及偉發街交界讓車線將取消

將藍隧道其中一項工程是藍田交匯處，連接茶果嶺道。何偉基承認，茶果嶺道最初的設計，初時確實並非連接隧道及交匯處，但已完成詳細的交通評估，並開展一系列工程，通車後便會完成工程，相信有足夠容量。

他又指，偉業街及偉發街交界，原本為讓車線，但之後會取消，車輛可直接轉上觀塘繞道。另外，運輸署會留意隧道出入口的交通，適時調節路口燈位時間。

警方則表示，會於通車當日及之前，於環澳路、寶邑路、茶果嶺道一帶嚴厲執法，維持暢順。另外，由於預計會有不少區外人在通車首日到場，故呼籲市民盡量避免當日到訪。