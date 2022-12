全港首個沙畫展　藝術家手中揉沙　冀大眾關注認知障礙症

香港著名沙畫藝術家胡藹(Edith) 聯同 house by kubrick,獲得百老匯電影中心的鼎力支持。以《揉沙說愛》(Sands of touch - Sealed with love)感動香港故事為主題,舉行全港首個沙畫藝術展覽。展覽由即日至明年2月1日舉行,於太古百老匯戲院Movie Movie旁的house by kubrick餐廳舉行,公眾均可免費入場參與。



沙粒改變世界

問到沙畫藝術家胡藹選取這個題材的原因,她提及到諾貝爾物理學獎得主高錕博士。提到高錕,大多數人會想起他獲獎無數,在光纖及寬頻傳送等科技成就。但在他的眼裏,愛妻黃美芸才是他畢生最大的成就。胡藹說:「沙粒能改變世界,因為光纖的原材料正是沙粒,光纖已為世界帶來翻天覆地的改變,大家都有目共睹。」故此,她希望能透過沙畫的形式,將高錕博士與夫人黃美芸之間鶼鰈情深的愛情故事用柔沙再細說一遍,重現在公眾眼前。

助認知障礙正患者及照顧者訴說心聲

此外,是次展覽更以「記憶退了,愛沒有退」為主題,胡藹解釋與她本身的職業大有淵源,她除了是一位沙畫藝術家外,同時也是一名護士長及註冊社工,是一名真正的「三料」藝術家。

胡藹表示在服務期間,深深體會到照顧者在陪伴認知障礙症人士的過程中會面對到種種無力感。故此,她希望能透過自己的專業知識,再結合沙畫藝術的特質「好MEN」(mindfulness, expression and narrative),為認知障礙正患者提供非藥物性治療,助一班認知障礙正患者及其照顧者一人一故事訴說心聲。

同時,她亦想鼓勵一眾正肩負著照顧著認知障礙症人士的照顧者們,繼續以「愛」作為他們在照顧路上的動力,冀望能藉着舉辦個人沙畫展,加強社會大眾對於認知障礙症的關注。

展覽亦還原神母小戰士Sheldon動人故事(資料圖片)

沙畫藝術展《揉沙說愛》詳情:

日期:至2023年2月1日

時間:上午11時至晚上8時

地點:香港太古太古城中心5樓house by kubrick(百老匯MovieMovie旁)