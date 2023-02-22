天文大潮襲港　吐露港破紀錄漲至3.25米高　城門河畔被淹沒

本港受到強烈東季候風及天文大潮影響，天文台各區潮汐站錄得高水位紀錄，其中大埔吐露港的水位急升至最高3.25米，創下歷來2月份最高大潮水位紀錄，而多處低窪地區亦一連兩晚出現水浸，包括沙田城門河畔、大埔及大澳區多處路面被海水淹沒，有不少市民要涉水而行。



大埔區在天文大潮下，行人隧道路面被水淹滿，有市民要涉水而行。Li Cw Facebook圖片

吐露港水位3.25米高 破歷來2月紀錄

本港受到強烈東風潮及適逢天文大潮的疊加效應，將多區的水位推高。根據天文台昨晚（21日）至今日凌晨（22日）發布的潮汐資料，本港多區潮汐站都平均錄得近3米的潮位紀錄，較去年初的大潮水位更高，其中大埔滘吐露港的海水高度，最高上升至3.25米，而鰂魚涌維多利亞港、大澳及尖鼻咀，亦分別錄得最高3.03米、3.12米及3.33米，較天文台本來預測的天文潮高度相差0.6米或以上，打破歷來2月份最高潮位紀錄，導致沿岸及低窪地區有可能出現水浸或海水倒灌情況。

天文大潮襲港下，不少市民過去一連兩晚都在社交平台發布各區潮漲或水浸的消息及圖片，其中以沙田河附近一帶的淹水情況最為嚴重，有沙田區居民深夜發現城門河畔的單車徑及行人隧道內，受海水倒灌及城門河水位急升影響，路面全被淹沒如澤國。

沙田大埔單車徑被淹如澤國 居民涉水而行

有市民在Facebook討論區表示，看到正在騎單車的市民為了避開水浸，由單車徑剷上行人路繼續前行，部分行人隧道亦因淹水而需要封路；也有市民稱當時在城門河附近跑步，卻遇上大潮水淹路面，一度被困，只能等水位退去才能回家。據知，沙燕橋附近的水位狀況顯示屏顯示水位曾達到警戒水平。

至於大埔區亦是水浸「重災區」之一，除了單車徑和行車路面被水淹，不少行人隧道亦出現嚴重水浸，令居民寸步難行。有不少居民都驚訝在並非颱風日子，都出現如此高水位奇景。

此外，大澳街市街、吉慶街都有路面被水淹影響民居，幸好已時值深夜，居民都留在家中休息，否則要涉水而行。另有大嶼山梅窩居民乘渡輪至梅窩碼頭時，發現水漲船高又大浪，一度較難泊岸，船員都吃力地小心拉下甲板，讓船上乘客安全地落船離開。