城巴E22A巴士司機烏龍行錯路　駛入都會駅住宅平台　議員促交代

網上多個群組昨晚（13日）及今日（14日）熱烈討論，城巴一輛E22A巴士在將軍澳行錯路，錯誤駛入調景嶺站上蓋住宅都會駅的平台。事件於昨晚發生，當時車上有乘客，司機疑走錯單線雙程路後難以中途折返，唯有駛上都會駅平台「轉身」。《香港01》正向城巴查詢。



城巴E22A巴士司機13日晚上疑「行錯路」，駛入調景嶺站上蓋住宅都會駅的平台。(都會駅業主委員會聯絡人李栢棠攝)

涉事巴士為E22A號，來往將軍澳康盛花園及機場博覽館。從相片可見，巴士內有數名乘客。在回將軍澳的路線，先經富康花園、唐明街公園、彩明苑彩富閣、調景嶺站、將軍澳中心。調景嶺站的停車位置為職訓局知專設計學院外的景嶺路巴士站，即調景嶺站A出口對面。

當巴士在駛離彩明苑彩富閣站後，應是續向前駛，沿景嶺路到知專設計學院外的調景嶺站巴士站。不過該班E22A車長則在彩明街與景嶺路十字路口向右轉入彩明街斜路。

西貢區議員方國珊表示，事發時間為昨晚約7時40分，彩明街右邊為善明邨，左邊為都會駅，及後駛進都會駅車輛入口平台。

方國珊指，該平台只供住戶或的士上落客，車輛駛進平台的沿路亦有保安，但相信由於車身巨型，走錯路後難以於「窄路」中途轉身，故此只能駛進平台兜圈折返。她認為事件十分嚴重及誇張，司機「完全過晒龍，轉錯咗，唔知發緊咩夢」，認為司機行錯路很危險，一旦驚恐則會容易翻側，造成交通意外。

西貢區議員方國珊。（資料圖片／廖雁雄攝）

方國珊表示，相信事故與巴士司機不熟路有關，關注車長出車前的訓練時間，認為城巴應檢討車長質素及加強訓練，並應公開向市民解釋。