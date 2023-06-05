哥球會下周出席公聽會反對收球場建公屋　會長：盼政府大膽保留

發展局將於今年9月將會收回粉嶺高爾夫球場其中32公頃土地，當中9.5公頃位於北面生態價值較低的土地，興建約1.2萬伙公營房屋單位。繼環境保護署上月有條件批准該球場的環評報告後，城規會本月12日亦就該項目舉行公聽會，邀請近7,000名申述人士出席。



香港哥爾夫球會會長郭永亮今日（5日）表示，亞洲巡迴賽和「LIV高爾夫」這兩大高球賽事的組織，將派代表出席公聽會，表明粉嶺高球場適宜保留用作賽事。郭亦表示，希望有為的特區政府能夠大膽作出保留場地的決定，另覓土地興建房屋。



▼2022.10.14直擊將收回建公營房屋的粉嶺高爾夫球場舊場▼



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副會長：場外為交通黑點兼鄰近北區醫院 恐加劇交通問題

隨着環評報告獲有條件批准，城規會將在本月12日安排公聽會，處理公眾就草圖提出的申述和意見。香港哥爾夫球會今午辦傳媒午宴，及安排記者參觀粉嶺高球場，高調反擊收地建屋。

哥球會副會長呂慶耀表示，近期粉嶺高球場已開放周一至五的時段，供公眾使用，唯承認宣傳不足致外界不知道。他強調，支持政府覓地建屋，但粉嶺高球場外是交通黑點，又鄰近北區醫院，如果建成萬人入住房屋，將加劇交通問題，認為政府要找9公頃建屋是另有選址可考慮，而非「打爛」球場用地。又指該舊場用地作為後勤配套，對賽事是非常重要。

他批評環評報告在技術層面來看，「政府夾硬來」，希望透過城規會公聽會過程 ，讓有公眾有平台可表達意見。

會長促另覓選址建屋 正爭取申辦中東職業賽事

會長郭永亮指出，上屆政府就土地大辯論決定收回高球場土地，但受到疫情影響，當時的決定已不合時宜，現屆政府有為，應有大膽思維作出決定，另覓選址建屋，他強調一直支持政府施政。

郭指出，亞洲巡迴賽和「LIV高爾夫」主動向哥球會表示，願意派代表出席公聽會，表達粉嶺高球場適合舉辦國際高球賽事，反對政府收回部分的用地。

他又表示，「LIV高爾夫」是沙特阿拉伯資助的職業賽事，現時國家在建立中東關係，香港亦應爭取成為每年14站的其中一站賽事舉辦地點，從中吸引中東商務旅客訪港，特區政府把握機會舉辦會議吸引中東商界投資。

他稱，哥球會正爭取成為舉辦賽事的其中一個城市，坦言很有信心，亦得悉香港是主辦方心儀的名單。

▼粉嶺高爾夫球場▼

