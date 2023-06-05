粉嶺高球場｜直擊舊球場生態　貓頭鷹已移民　樹上刻有「愛中國」

政府計劃9月收回粉嶺高球場約32公頃土地，當中約9公頃用作興建1.2萬伙公營房屋，發展局今（5日）建議將當中「住宅用地」改為「未決定用途」地帶。高球場發展爭議未停，環保署署長早前有條件批准高球場局部發展的環評報告，城規會下周一（12日）會就項目召開聆聽會議。



香港哥爾夫球會今邀傳媒參觀涉及被收回的舊球場，指該球場有保存逾400年古墳，及瀕危的中國野生水松；至於早前有貓頭鷹寄居棲息的百年榕樹，球會稱貓頭鷹羽翼豐滿後已「移民」別處，該樹樹身刻有「愛中國」字眼，原臨近瀕死，在園藝部職員努力下搶救成功。



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香港哥爾夫球會今安排傳媒視察將被收回的舊球場一帶，當中生態價值較低的第一至三號洞會用作發展興建公屋，其餘發現植物用地亦會收回作保育等用途。

球會表示，目前高球場共發現38棵生態價值最高的中國野生水松，該樹種被稱為「活化石」早在恐龍存在時期已有，更捱過冰河時期，需要在陽光強的低地和濕地才可生長，該樹全球僅剩200多棵，在中國被列作國家一級保護植物，屬「極度瀕危」級別。

球場內有一個明末清初已存在、有460多年歷史的古墳。（梁鵬威攝）

至於在計劃發展房屋的地帶，球會稱有一個明末清初已存在、有460多年歷史的古墳，該古墳為粉嶺龍躍頭鄧氏所有的「孖墳」，供奉鄧氏四位先人，樣貌保存至今無變，其後人過時過節也會前來拜祭。球會指，球場內約有114個祖墳及骨灰甕。

早前被發現有貓頭鷹棲息的樹洞，亦在收地範圍，該棵榕樹生長在四號洞中，球會稱該樹料有100年歷史，而上月發現的貓頭鷹，在羽翼豐滿後已「移民」離開，該樹上可發現多個疑似被哥爾夫球擊中的痕跡，並刻有「愛中國」字眼。球會指，該樹樹葉過去被朱紅毛斑蛾蠶食嚴重，更有頃斜問題，瀕臨死亡邊緣，在球會園藝部照料下才康復。

舊球場現時一號至三號洞設有「日落步行徑」，每天傍晚至晚上開放予公眾，其中與水松木組成次生林的黃牛木集中在一區，該些樹木料已有70至80歲樹齡，球場內設有黃牛木徑供參觀；至於球場內年逾130歲兩棵的紫檀，則生長在停車場附近，其中一棵因頃斜問題準備移除，只會保留另外一棵。